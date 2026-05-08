El Gobierno dice que cumple con el presupuesto universitario y la UBA salió al cruce

En la misma línea, amplió: "Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas. El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026, la partida destinada a universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026".

Por su parte, denunció que el gobierno de Alberto Fernández transfería fondos a las universidades con hasta cuatro meses de atrasos y lo hacía en el marco de una inflación, que ubican, en un 211,4% anual. "Hoy, esos pagos se realizan en forma mensual y por supuesto la inflación hoy es del 31,5% y no del 211,4%. También es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios", sentenció.

Por su parte, Adorni aclaró: "El Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026, que contempla la función salud tanto para gastos en funcionamiento como para gastos en personal. Lo que la UBA reclama es una partida adicional de 75.371 millones de pesos, que equivale al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país".

"Una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales", aseveró el ministro coordinador.

Por último, en la previa a la movilización del 12 de mayo, el funcionario planteó que espera que prime "el sentido común y la sensatez", y garantizó que la administración libertaria considera como derechos "fundamentales, inalienables y universales" a la exudación y la salud.

La respuesta de la UBA a Manuel Adorni

Por su parte el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconoció que no se transfirió el dinero a los hospitales universitarios “un mes después” de presentar formalmente el reclamo.

En sus redes sociales, Yacobitti publicó la respuesta de Álvarez y dejó entrever que la conferencia de prensa que dieron, este martes, los médicos de la UBA en las escalinatas del Hospital de Clínicas para denunciar una crisis presupuestaria, impulsó a que dicha respuesta.

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“Un mes después de la nota que presentamos reclamando los fondos y después de la conferencia de prensa de los médicos, llegó la respuesta de Alejandro Álvarez reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios. A confesión de parte...”, expresó el vicerrector de la UBA.

En la documentación enviada por la Subsecretaría de Políticas Públicas, que Yacobbiti publicó en su cuenta personal de la red X, resalta que la asignación de crédito “no se encuentra distribuida por institución” y que los criterios para hacerlo, por el momento, continúan en evaluación.