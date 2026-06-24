¡La felicidad viene en cucurucho! Concurso de dibujo y pintura para chicos "Helado ARTEsanal"

Todas las piezas elegidas formarán parte de un libro conmemorativo que será editado tanto en formato digital como impreso y de una muestra especial que permanecerá exhibida durante 30 días a partir de 4 de septiembre próximo en el Espacio Libro de Arte de la Fundación Beethoven, en la ciudad de Buenos Aires, en cuya sala de teatro se realizará la ceremonia de premiación el próximo 4 de septiembre de 2026.

PREMIOS Como reconocimiento a su participación, cada niño y niña seleccionado recibirá un ejemplar impreso del libro, un diploma y un voucher equivalente a un kilo de helado artesanal. Asimismo, AFADHYA entregará órdenes de compra en juguetería y librería artística a los tres primeros puestos de cada categoría general y al primer premio de Casa Garrahan, Fundación Margarita Barrientos – Comedor Los Piletones y Fundación Natalí Dafne Flexer.

Bases, condiciones e inscripción: www.librodearte.com.ar/afadhya