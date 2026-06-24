¡La felicidad viene en cucurucho! Concurso de dibujo y pintura para chicos "Helado ARTEsanal"

Está abierta la convocatoria para la 5ta. edición del Concurso de dibujo y pintura “Helado ARTEsanal”, para celebrar el Día de las Infancias. La participación es libre y gratuita y pueden participar niños y niñas de entre 4 y 12 años que residan en el país. ¡Hay fabulosos premios!
Ya está abierta la convocatoria para la quinta edición de “Helado ARTEsanal”, el concurso nacional de dibujo y pintura que organiza AFADHYA (Asociación de Fabicantes Artesanales de Helados y Afines) junto con la plataforma www.librodearte.com.ar invita a niños y niñas de todo el país a expresar su creatividad inspirados en el universo del helado artesanal.
La convocatoria está abierta hasta el próximo 20 de julio de 2026. La participación será libre y gratuita y podrán participar niños y niñas de todo el país en dos categorías principales: de 4 a 7 años y de 8 a 12 años.
Además, como en las ediciones anteriores, participarán categorías especiales integradas por chicos y chicas de Casa Garrahan, de la Fundación Margarita Barrientos – Comedor Los Piletones y de la Fundación Natalí Dafne Flexer.
La consigna elegida para esta edición será “LA FELICIDAD VIENE EN CUCURUCHO”, una propuesta que busca invitar a los participantes a representar, a través del arte, la alegría y los momentos compartidos alrededor del helado artesanal. Se seleccionarán 100 obras finalistas distribuidas en cinco categorías entre las generales y las correspondientes a las fundaciones.
Todas las piezas elegidas formarán parte de un libro conmemorativo que será editado tanto en formato digital como impreso y de una muestra especial que permanecerá exhibida durante 30 días a partir de 4 de septiembre próximo en el Espacio Libro de Arte de la Fundación Beethoven, en la ciudad de Buenos Aires, en cuya sala de teatro se realizará la ceremonia de premiación el próximo 4 de septiembre de 2026.
PREMIOS Como reconocimiento a su participación, cada niño y niña seleccionado recibirá un ejemplar impreso del libro, un diploma y un voucher equivalente a un kilo de helado artesanal. Asimismo, AFADHYA entregará órdenes de compra en juguetería y librería artística a los tres primeros puestos de cada categoría general y al primer premio de Casa Garrahan, Fundación Margarita Barrientos – Comedor Los Piletones y Fundación Natalí Dafne Flexer.
Bases, condiciones e inscripción: www.librodearte.com.ar/afadhya
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