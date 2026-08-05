Causa Maradona: enfermero acusado por la muerte de Diego declarará por primera vez

También declarará este jueves el masajista Nicolás Taffarel, en calidad de testigo y quien ocho días antes del fallecimiento advirtió al médico Leopoldo Luque que Maradona se encontraba "totalmente edematizado".

"Tienen que venir todos los días, Leito (...), la psiquiatra, el psicólogo, el que quiera, pero tienen que venir", reclamó el masajista, para luego detallar: "Está muy hinchado Dieguito, los ojos hinchados como una teta, imaginate que lo vi hinchado con la luz apagada, ni lo quería ver con la luz prendida".

Según las pruebas exhibidas durante el juicio, Luque respondió: Tranquilo igual, obvio si te quedás dormido mil horas en la misma posición cómo no vas a estar hinchado. No te preocupes, ya se va a deshinchar".

Al momento de su muerte, Maradona presentaba, según la autopsia, un edema generalizado de pies a cabeza, lo que significó la acumulación anómala de tres litros de líquido en distintas partes de su cuerpo.