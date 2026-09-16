La natalidad cayó 46% en Argentina en apenas nueve años

En 2015 hubo 770.040 nacimientos y en 2024 fueron 413.135. La caída también se aceleró en el último año, con casi 48 mil nacimientos menos.
La Argentina atraviesa un fuerte cambio demográfico. En 2015 se registraron 770.040 nacimientos, mientras que en 2024 la cifra cayó a 413.135, lo que representa una reducción del 46% en apenas nueve años.
El descenso también fue marcado entre 2023 y 2024: los nacimientos pasaron de 460.902 a 413.135, unos 48 mil menos en un año. Los registros oficiales muestran así una tendencia sostenida a la baja.
La caída de los nacimientos está acompañada por una reducción de la tasa de fecundidad, que actualmente ronda los 1,2 hijos por mujer en Argentina, por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1.
El fenómeno también se observa a nivel mundial. Según Naciones Unidas, la fecundidad global pasó de 3,31 hijos por mujer en 1990 a 2,25 en la actualidad. Más de la mitad de los países ya se encuentran por debajo del nivel de reemplazo.
En este contexto, especialistas en medicina reproductiva destacan que la postergación de la maternidad también debe ser considerada. La edad es uno de los principales factores que afectan la fertilidad femenina, ya que con el paso de los años disminuyen la cantidad y calidad de los óvulos.
Durante el Congreso Argentino de Medicina Reproductiva, que se realiza esta semana en Buenos Aires, los profesionales plantean la importancia de brindar información sobre fertilidad antes de que aparezcan dificultades para lograr un embarazo