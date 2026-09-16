La natalidad cayó 46% en Argentina en apenas nueve años

En este contexto, especialistas en medicina reproductiva destacan que la postergación de la maternidad también debe ser considerada. La edad es uno de los principales factores que afectan la fertilidad femenina, ya que con el paso de los años disminuyen la cantidad y calidad de los óvulos.

Durante el Congreso Argentino de Medicina Reproductiva, que se realiza esta semana en Buenos Aires, los profesionales plantean la importancia de brindar información sobre fertilidad antes de que aparezcan dificultades para lograr un embarazo