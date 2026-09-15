Día Nacional de la Adopción: el derecho de cada niño a crecer en una familia

Cada 15 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional de la Adopción, una jornada destinada a promover la reflexión sobre el derecho de niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar que les proporcione afecto, protección, cuidados y contención.

La fecha fue establecida con el propósito de incorporar la adopción a la agenda pública desde una mirada basada en los derechos de la infancia. También busca contribuir a desmontar prejuicios, brindar información precisa y acompañar a las personas que desean adoptar y a las instituciones que participan del proceso.

"Adoptar es alumbrar. No acompañamos solamente el deseo de adoptar de los adultos; preparamos y guiamos a las personas para construir una familia respetando la historia, los tiempos y los derechos de cada niño, niña o adolescente", expresaron desde el equipo interdisciplinario de la Red Argentina por la Adopción.

Los aspectos centrales de la adopción

La infancia como prioridad. La adopción no tiene como finalidad satisfacer el deseo de una familia de tener un hijo, sino restituir el derecho de un niño, niña o adolescente a vivir en una familia que pueda garantizar sus cuidados.

Preparación y acompañamiento. La formación y orientación de quienes se postulan para adoptar, tanto desde el punto de vista jurídico como psicológico y social, resulta fundamental para favorecer la construcción de relaciones estables y respetuosas de las historias e identidades de origen.

Difusión de convocatorias públicas. También se busca generar mayor visibilidad sobre las situaciones de niños que esperan una familia, especialmente aquellos de mayor edad, grupos de hermanos y quienes atraviesan condiciones de salud complejas.

La Red Argentina por la Adopción desarrolla durante todo el año distintas iniciativas destinadas a orientar a familias, capacitar a instituciones y empresas, difundir convocatorias y colaborar con hogares de tránsito.

En el marco de esta fecha, la organización llamó a la sociedad a participar de la difusión de la campaña y remarcó que el compromiso de toda la comunidad resulta fundamental para generar cambios en la realidad de la adopción en Argentina.