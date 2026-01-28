La Plata: un prófugo de la cárcel murió tras chocar y volcar tras una persecución

Todo empezó cuando el Peugeot 206 negro en el que iba Leiva Villalba con dos acompañantes esquivó un control de la Subcomisaría La Unión en la esquina de 155 y 44. Al ver a los patrulleros, el conductor aceleró a fondo y así arrancó una persecución por varias cuadras que terminó en tragedia.

El choque fatal fue en la avenida 155, entre 39 y 40, en el barrio San Carlos. El Peugeot impactó contra una camioneta JMC negra, chocó contra un poste de luz y terminó volcando en medio de la calle. Las dos jóvenes que iban en el auto, de 20 y 23 años, quedaron atrapadas y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos; sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al Hospital Alejandro Korn, donde informaron que están fuera de peligro. Por su parte, el conductor de la camioneta salió ileso y el test de alcoholemia le dio negativo.

Cuando la Policía Bonaerense revisó el auto accidentado, secuestró $539.600 en efectivo. Después de que su hermano reconociera el cuerpo, las autoridades confirmaron que Leiva Villalba cumplía una condena de ocho años por portación ilegal de arma y tenía antecedentes por drogas desde 2018. El caso quedó en manos de la fiscalía especializada en delitos culposos para aclarar cómo fue la mecánica del choque.