Gimnasia fue más y le ganó a Racing en el estreno del Apertura en el Bosque

nque de la Zona B. Con goles tempranos en ambas mitades, el equipo platense fue superior durante gran parte del encuentro y supo resistir la reacción final de la Academia.

El Lobo golpeó rápido. A los 10 minutos del primer tiempo, Nicolás Barros Schelotto sorprendió a todos con un córner olímpico que se coló por el segundo palo, pese al esfuerzo de Facundo Cambeses. El gol marcó el desarrollo del partido: Gimnasia ganó confianza, se ordenó con solidez en el fondo y le cedió la iniciativa a un Racing al que le costó generar juego.

Los de Avellaneda apenas inquietaron con un cabezazo de Adrián Martínez y un remate de Valentín Carboni, pero chocaron una y otra vez contra la firme defensa local. Incluso, el conjunto dirigido por Gustavo Costas sufrió cada contraataque del Lobo, que estuvo cerca de ampliar antes del descanso.

El inicio del compl

emento volvió a favorecer al dueño de casa. A los 3 minutos, tras una mala salida de Racing, Marcelo Torres filtró un pase preciso para Manuel Panaro, que desbordó por izquierda y metió un centro bajo para que Franco Torres empujara la pelota casi debajo del arco y estableciera el 2-0.

Reaccionó Racing

Recién entonces la Academia logró adelantar líneas e inclinar la cancha. Maravilla Martínez tuvo un par de chances de cabeza, Matko Miljevic probó desde afuera y un remate de Zaracho se estrelló en el palo. La presión dio resultado a los 37, cuando una floja salida del arquero Nelson Insfrán fue aprovechada por Tomás Conechny, que metió el cabezazo y descontó.

Con el 2-1, Racing fue con todo en busca del empate hasta el quinto minuto de adición, pero Gimnasia resistió con orden y sacrificio. Aferrado a la ventaja, el Lobo sostuvo el resultado y celebró una victoria que ilusiona, mientras que la Academia se volvió de La Plata con un debut amargo y la sensación de haber reaccionado demasiado tarde.

Sïntesis del partido:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Matko Miljevic, Santiago Sosa, Juan Nardoni; Valentín Carboni, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 10m Nicolás Barros Schelotto (G).

Goles en el segundo tiempo: 4m Franco Torres (G); 37m Tomás Conechny (R).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Alejo Gelsomino por Silva Torrejón (G); 12m Tomás Conechny por Vergara (R); Matías Zaracho por Nardoni (R); 13m Santiago Solari por Carboni (R); 24m Marco Di Cesare por Colombo (R); 25m Santiago Villarreal por F. Torres (G); Lucas Castro por I. Fernández (G); 35m Tobías Rubio por Martirena (R); 43m Agustín Auzmendi por M. Torres (G); Pablo Aguiar por Max (G).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Adrián Franklin.