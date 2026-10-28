La UBA le otorgó el título de Doctor Honoris Causa al Papa León XIV

En otro de los argumentos, la UBA hace referencia a las reflexiones atribuidas al pontífice sobre la inteligencia artificial, sus consecuencias éticas y sociales y el impacto de las nuevas tecnologías en la educación y el trabajo, y subraya la necesidad de promover el pensamiento crítico, el acceso equitativo a los beneficios del progreso científico y tecnológico y una relación entre conocimiento, responsabilidad social y bien común. Estos asuntos, sostiene la universidad, también forman parte de los desafíos que debe abordar la educación superior.

En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior destaca especialmente la concepción del diálogo como una herramienta para construir consensos y reconocer la dignidad de las personas que piensan, creen y viven de maneras diferentes. Para la institución, estos principios coinciden con los valores que orientan su actividad como universidad pública, entre ellos la diversidad de ideas, la libertad de pensamiento y el intercambio entre perspectivas plurales.

El reconocimiento, de acuerdo con el texto oficial, expresa también la importancia que la UBA atribuye al diálogo académico, cultural e interreligioso para comprender y afrontar los desafíos actuales.

La resolución incluye un repaso por la formación académica de Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento de León XIV. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, el pontífice estudió Matemáticas en la Universidad de Villanova y Teología en la Unión Teológica Católica de Chicago. También obtuvo títulos en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Italia. El documento considera que esa formación en distintas disciplinas constituye una base de su trayectoria intelectual, pastoral y de gobierno dentro de la Iglesia católica.

El texto también destaca su experiencia docente y formativa, desarrollada principalmente en Perú. Allí comenzó su labor misionera en 1985, en Chulucanas, donde se desempeñó como vicario parroquial y canciller de la prelatura territorial. Desde 1988 desarrolló tareas pastorales y de formación en Trujillo, donde ocupó distintas responsabilidades, entre ellas las de prior de comunidad, vicario judicial y párroco.

Además, trabajó en instituciones de formación religiosa, impartió asignaturas vinculadas con el Derecho Canónico, la Teología Moral y la Patrología, y participó en la preparación académica y espiritual de nuevas generaciones de religiosos.

La resolución sorprendió y fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA.

La institución remarca, además, el compromiso de León XIV con la paz internacional y el entendimiento entre distintas culturas y religiones. Según el documento, su trayectoria y sus intervenciones públicas aportan a la promoción de sociedades más inclusivas, al reconocimiento de la diversidad y a la convivencia pacífica. La resolución concluye que esos méritos justifican el otorgamiento del título, en consonancia con los principios de pluralismo, libertad de pensamiento e intercambio de ideas que forman parte de la misión de la universidad.

El reconocimiento se produce en un contexto en el que las universidades públicas argentinas mantienen reclamos por el financiamiento del sistema educativo superior. Días antes de la decisión de la UBA, León XIV había recibido una carta de las autoridades universitarias argentinas durante una audiencia general, cuyo documento fue entregado por Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y expuso la preocupación del sector por el deterioro presupuestario, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y las consecuencias institucionales que, según las autoridades académicas, puede generar el desconocimiento de decisiones del Congreso y de la Justicia.

La decisión de otorgarle el Doctor Honoris Causa al pontífice no implica, por el momento, que se haya confirmado una ceremonia de entrega. Hasta ahora, no se informó si las autoridades de la UBA mantendrán un encuentro con León XIV durante su prevista visita a la Argentina para hacerle entrega formal de la distinción. La resolución dispone comunicar la decisión al interesado y a las áreas académicas y administrativas correspondientes, pero no precisa una fecha para el acto ni detalla cómo se instrumentará la entrega del reconocimiento.

León XIV fue elegido sumo pontífice el 8 de mayo de 2025, tras la muerte de Francisco, su predecesor, y se convirtió en el 267.º sucesor de San Pedro, según los antecedentes incorporados por la UBA en el documento. La universidad también consigna que el Papa ya recibió distinciones honoríficas de otras instituciones académicas, entre ellas la Universidad de Villanova, en Estados Unidos, y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Perú.