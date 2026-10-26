Una delegación del Vaticano se reunirá en La Matanza con movimientos sociales

El temario de las jornadas profundiza sobre cinco ejes principales: exclusión social y dignidad humana, transformaciones del empleo frente a la automatización, impacto de la inteligencia artificial y concentración de poder, expansión del narcotráfico en los barrios populares y fortalecimiento de la organización comunitaria. Los debates se apoyan en los lineamientos de “Magnifica Humanitas”, la primera encíclica de León XIV.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, junto al Papa León XIV (Foto archivo - Vatican News)

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, destacó la continuidad del vínculo entre la Iglesia y las organizaciones sociales heredado de los encuentros impulsados desde 2014.

Mencionó que durante la actual pontificado de León XIV se profundiza la discusión incorporando el análisis sobre las nuevas tecnologías y la gobernanza global. Las jornadas concluirán este miércoles con una peregrinación hacia el predio "Las 3T", en el barrio Puerta de Hierro, donde se celebrará una misa comunitaria.

Agenda: pobreza, endeudamiento y narcotráfico

La convocatoria se produce después de que dirigentes de los movimientos populares entregaran a León XIV, en septiembre, un informe de 72 páginas sobre la situación social argentina.

En ese documento se destacó el deterioro del poder adquisitivo, el creciente endeudamiento de las familias, los problemas de salud mental y la expansión del narcotráfico en los barrios populares. También describe el papel que desempeñan los comedores comunitarios, las cooperativas y las organizaciones territoriales frente a estas problemáticas.

Sobre esa base, las jornadas buscarán profundizar el debate en torno a cinco ejes: exclusión social y dignidad humana; transformaciones del empleo frente a la automatización y las plataformas digitales; inteligencia artificial y concentración del poder; avance de las estructuras vinculadas al narcotráfico; y organización comunitaria.