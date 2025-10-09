La UBA organiza una "feria de empleo" para estudiantes y graduados

Será el lunes 13 de octubre de 2025, de 12 a 18, en el Salón de Actos del edificio anexo de la Facultad de Ciencias Económicas, en avenida Córdoba 2122.

Este evento, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, el Centro de Desarrollo Empresarial, en colaboración con la Secretaría de Graduados y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas (CECE), representará una oportunidad única para conectar a los alumnos con los principales actores del mercado laboral.

Confirmaron su presencia tanto empresas nacionales como internacionales, incluyendo líderes en sectores de energía, finanzas, consultoría y tecnología, como Assurant, Deloitte, KPMG, EY Argentina, PwC, LDC, Provincia NET, Russell Bedford, Lisicki Litvin & Abelovich, Renault, Grupo GNP, Exemax - GS1 e Instituto Alexander Fleming, entre otros.

En los stands de las empresas participantes, habrá entrevistas rápidas con candidatos que ya han sido preseleccionados.

Asimismo, está prevista una agenda de charlas y workshops sobre desarrollo profesional y herramientas que serán de utilidad a la hora de ingresar al mundo laboral. De la misma forma, habrá espacios de networking para fomentar vínculos entre estudiantes, graduados y empresas.

Los interesados pueden cargar previamente su CV en el portal institucional mi.econ.uba.ar para asegurar su participación en entrevistas y actividades especiales.

Sobre el Centro de Desarrollo Empresarial

Enfocado al vínculo entre la facultad y el mundo empresarial, desde sus inicios vinculó empresas con la facultad, creando un espacio constante de colaboración y oportunidades. Además, más de 400 estudiantes consiguieron trabajo full time en empresas de primer nivel gracias a estos vínculos.

El Centro tiene como propósito fortalecer los vínculos entre estudiantes, graduados/as y diversas organizaciones, facilitando oportunidades concretas de inserción laboral y promoviendo el desarrollo profesional de nuestra comunidad académica.

La realización de este evento refuerza el compromiso institucional de la Facultad de Ciencias Económicas con la formación integral y la articulación con el entorno socio-productivo, consolidando su rol como facilitadora de espacios de encuentro entre el ámbito académico y privado.