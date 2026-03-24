León Gieco cantó "La Memoria" junto a Estela de Carlotto

León Gieco cantó "La Memoria" en la casa de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, con ella como única espectadora.
En el marco del 50.º aniversario del último golpe de Estado en Argentina, el músico León Gieco se acercó al hogar de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, para realizar una interpretación en vivo de “La Memoria”, una de sus canciones más emblemáticas.
Con su guitarra y su armónica, el artista se ubicó frente a Estela y entonó la canción que con el tiempo se convirtió en un símbolo de la lucha por los Derechos Humanos en el país. La versión fue registrada en vivo en la vivienda de Carlotto, ubicada en Tolosa, provincia de Buenos Aires.
En un clima íntimo y acogedor, la interpretación logra conmover profundamente a los seguidores del músico, quienes rápidamente viralizaron el video a través de distintas redes sociales.
“Mucha emoción cantar para vos, Estelita”, expresó el cantante después de finalizar la canción.
Visiblemente emocionada, Estela respondió con palabras de agradecimiento: "Lo que yo siento en este momento de tenerte acá, en mi sencillísima casa... de lucha. Porque acá la quisieron romper toda, la bombardearon", recordó al referirse al significado histórico de su hogar: "Nos salvamos, las balitas estaban al lado de la cama, pero siguieron de lado".
A pesar de las experiencias atravesadas a lo largo de sus 95 años, la titular de Abuelas dejó una reflexión final: "La vida es linda y hay que vivirla sin odio".
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