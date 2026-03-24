León Gieco cantó "La Memoria" junto a Estela de Carlotto

Visiblemente emocionada, Estela respondió con palabras de agradecimiento: "Lo que yo siento en este momento de tenerte acá, en mi sencillísima casa... de lucha. Porque acá la quisieron romper toda, la bombardearon", recordó al referirse al significado histórico de su hogar: "Nos salvamos, las balitas estaban al lado de la cama, pero siguieron de lado".

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A pesar de las experiencias atravesadas a lo largo de sus 95 años, la titular de Abuelas dejó una reflexión final: "La vida es linda y hay que vivirla sin odio".