Marcha a Plaza de Mayo: todos los detalles y puntos de concentración en la Ciudad

Este 24 de marzo, el Día de la Memoria, diferentes agrupaciones y multitudes marcharán hacia Plaza de Mayo para conmemorar este día de lucha. Conocé los puntos de encuentro en la Ciudad.
“A 50 años del golpe genocida: El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000”. Bajo esta consigna, este martes 24 de marzo, el Día de la Memoria, los organismos de derechos humanos encabezarán una marcha hacia Plaza de Mayo al cumplirse cinco décadas del último golpe de Estado que llevó al país en su época más oscura. De la convocatoria, que se prevé multitudinaria, participarán también organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y centrales sindicales.
El acto central de la jornada tendrá lugar entre las 16.30 y las 17 hs en Plaza de Mayo, donde se leerá un documento consensuado entre las diferentes organizaciones. Se descuenta que el texto será sumamente crítico con lo que califican como el "gobierno negacionista" de Javier Milei, marcando una postura firme frente a las políticas oficiales actuales.
Hacia el escenario montado más allá de la Pirámide de Mayo confluirán desde este mediodía las diferentes columnas de manifestantes y miles de personas “sueltas” que se acercan de forma particular. Además, en las principales ciudades del interior habrá marchas para expresar el repudio al Golpe y a los años en los que reinó el terrorismo de Estado en la Argentina, dándole un carácter federal a la jornada de memoria.
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