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Marcha a Plaza de Mayo: todos los detalles y puntos de concentración en la Ciudad

Este 24 de marzo, el Día de la Memoria, diferentes agrupaciones y multitudes marcharán hacia Plaza de Mayo para conmemorar este día de lucha. Conocé los puntos de encuentro en la Ciudad.

“A 50 años del golpe genocida: El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000”. Bajo esta consigna, este martes 24 de marzo, el Día de la Memoria, los organismos de derechos humanos encabezarán una marcha hacia Plaza de Mayo al cumplirse cinco décadas del último golpe de Estado que llevó al país en su época más oscura. De la convocatoria, que se prevé multitudinaria, participarán también organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y centrales sindicales.

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El acto central de la jornada tendrá lugar entre las 16.30 y las 17 hs en Plaza de Mayo, donde se leerá un documento consensuado entre las diferentes organizaciones. Se descuenta que el texto será sumamente crítico con lo que califican como el "gobierno negacionista" de Javier Milei, marcando una postura firme frente a las políticas oficiales actuales.

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Hacia el escenario montado más allá de la Pirámide de Mayo confluirán desde este mediodía las diferentes columnas de manifestantes y miles de personas “sueltas” que se acercan de forma particular. Además, en las principales ciudades del interior habrá marchas para expresar el repudio al Golpe y a los años en los que reinó el terrorismo de Estado en la Argentina, dándole un carácter federal a la jornada de memoria.

ADEMÁS: Masiva vigilia en Plaza de Mayo antes del Día de la Memoria

Estos serán los principales puntos de concentración en la Ciudad:

  • 7.00 hs: la Cámpora concentra en la ex-ESMA, en Avenida del Libertador y Besares. El recorrido hacia Plaza de Mayo comenzará a las 9 hs y hará una parada simbólica en San José 1111, frente al departamento de Cristina Kirchner.
  • 12:00 hs:
    • La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se reúnen en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
    • El Frente Renovador se concentra en Avenida de Mayo y Tacuarí.
  • 13:00 hs:
    • La Asociación Madres de Plaza de Mayo y el Movimiento Derecho al Futuro realizan un acto en la Casa de las Madres (Yrigoyen 1584) para luego movilizarse.
    • Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, Nietos y centros de estudiantes de los colegios secundarios concentrarán en Avenida de Mayo y Tacuarí.
    • La UCR convoca en Alsina y Entre Ríos

ADEMÁS: Organizaciones de DDHH y partidos políticos marchan a 50 años del golpe

  • 13.30 hs: militantes de derechos humanos y agrupaciones políticas de izquierda que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se reunirán en Diagonal Norte y Florida.
  • 14:00 hs:
    • El Nuevo MAS se concentra en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo.
    • El PTS y el PO lo hacen en 9 de Julio e Yrigoyen.
    • El MST se ubica en Diagonal Norte y Florida.
    • Política Obrera se reúne en 9 de Julio y Avenida Belgrano.
    • La CGT se congrega en Diagonal Sur y Bolívar.
  • 16:30 hs: Acto central en Plaza de Mayo, donde se realizará la lectura del documento de los organismos de Derechos Humanos.

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