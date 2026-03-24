Marcha a Plaza de Mayo: todos los detalles y puntos de concentración en la Ciudad

Embed A 50 años del golpe genocida, MAÑANA CAMINAMOS desde la Ex Esma hasta Plaza de Mayo.



Pasamos por San José 1111. Tenés que estar.



7 am | Av. Libertador y Besares pic.twitter.com/cuPZxFBM7G — La Cámpora (@la_campora) March 23, 2026

Hacia el escenario montado más allá de la Pirámide de Mayo confluirán desde este mediodía las diferentes columnas de manifestantes y miles de personas “sueltas” que se acercan de forma particular. Además, en las principales ciudades del interior habrá marchas para expresar el repudio al Golpe y a los años en los que reinó el terrorismo de Estado en la Argentina, dándole un carácter federal a la jornada de memoria.