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Papa León XIV en la Argentina: así será su agenda del martes en Córdoba y la Ciudad

El Pontífice partirá a las 7.30 hacia la provincia mediterránea, donde oficiará una misa multitudinaria. Y luego, regresará al distrito porteño. El miércoles será el último día de su visita a la Argentina.

Luego de haber desarrollado este lunes una agenda cargada, el Papa León XIV continuará este martes 10 de noviembre su visita apostólica a la Argentina con una jornada que tendrá actividades centrales en Córdoba y un regreso por la noche a la Ciudad de Buenos Aires.

La agenda oficial incluye una misa multitudinaria en el predio de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, un encuentro en la Catedral de la capital provincial y una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La agenda del Papa León XIV para este martes

A las 7.30 partirá en avión desde el Aeroparque hacia Córdoba y llegará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, en Córdoba, donde habrá feriado.

A las 10 oficiará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA. Se espera una multitud de fieles.

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Alrededor de las 11.45 realizará recorrido por la capital provincial y saludará desde el balcón del Arzobispado de Córdoba, de acuerdo con la organización local.

Desde las 15.15 tiene previsto un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16,55 está agendada salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires y llegará a las 18.10 al Aeroparque Jorge Newbery. Luego, a las 20, 15, tendrá lugar la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Capital Federal.

Qué hará León XIV el miércoles antes de dejar Argentina

La visita del Papa al país finalizará el miércoles 11 de noviembre en Buenos Aires y Luján. A las 8 está prevista una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Luego, a las 10, celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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La ceremonia de despedida será a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Una hora después, a las 14, el Pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico.

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