Papa León XIV en la Argentina: así será su agenda del martes en Córdoba y la Ciudad

Alrededor de las 11.45 realizará recorrido por la capital provincial y saludará desde el balcón del Arzobispado de Córdoba, de acuerdo con la organización local.

Desde las 15.15 tiene previsto un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

A las 16,55 está agendada salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires y llegará a las 18.10 al Aeroparque Jorge Newbery. Luego, a las 20, 15, tendrá lugar la vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en la Capital Federal.

El recorrido incluirá las siguientes etapas



Desde Colón y Santa Fe hasta el Arzobispado: por Av. Colón hasta General Paz, y luego por General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, a partir de las 11:45 aproximadamente.



Del Arzobispado a la Catedral: por Yrigoyen,… — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) November 9, 2026

Qué hará León XIV el miércoles antes de dejar Argentina

La visita del Papa al país finalizará el miércoles 11 de noviembre en Buenos Aires y Luján. A las 8 está prevista una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Luego, a las 10, celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida será a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Una hora después, a las 14, el Pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico.