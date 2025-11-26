Mauro Icardi fue inscripto por la Justicia en el registro de deudores alimentarios

“Tal como apuntó la Sra. Defensora, el recurrente no ha rebatido el eje central de la decisión, constituido por la falta de acreditación de los pagos de los alimentos provisorios fijados por el juez de grado en el principal, modificado por esta Sala, y que, según la liquidación ponderada en la resolución apelada, corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025″, dice el documento firmado por los jueces Gastón M. Polo Olivera y Carlos A. Carranza Casares.

La primicia sobre la sentencia contra Icardi fue del periodista Fede Flowers y posteriormente su colega Guido Záffora en DDM, el millonario monto que el futbolista debe a la Justicia inicia en 300 mil dólares, pero escaló hasta el día de hoy a 600 mil dólares. Si bien las abogadas de Mauro – Elba Marcovecchio y Lara Piro – apelaron la decisión del juez Hagopian, la Cámara rechazó el pedido porque los argumentos no fueron considerados convincentes.

“Ahora están viendo qué es lo que va a pasar con respecto a los embargos. La orden de Wanda hoy a sus abogados es ‘ir por todo ’”, reveló el periodista. “Wanda puede pedir que Icardi cuando esté acá en la Argentina, tipo plan maestro, que Icardi venga con sus hijas, pero en ese periodo puede pedir que Mauro no salga”, agregó.

A pesar de la deuda, aún falta la decisión del juez de definir quién tiene la razón dentro del juicio, si Wanda Nara o Mauro Icardi.

El título de “deudor” podría complicar a la conductora en otro de los juicios que mantiene con su ex pareja, el de la “restitución internacional” que continúa en curso en Italia. La defensa del jugador del Galatasaray podría utilizarlo a su favor, argumentando que ahora Icardi corre riesgo de no poder salir del país si visita a sus hijas en Argentina.