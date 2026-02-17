La Iglesia Católica Inicia la Cuaresma con el "Miércoles de Ceniza"

La Cuaresma finaliza la tarde del Jueves Santo, 2 de abril, antes de la Misa de la Cena del Señor, celebración que da inicio al Triduo Pascual.

El término “Cuaresma” proviene del latín quadragesima, que significa “cuarenta días” o “cuadragésimo día", en alusión a los 40 días entre el I Domingo de Cuaresma y el inicio del Triduo Pascual.

El color de las vestiduras sagradas de los sacerdotes para este tiempo es el púrpura.

Mensaje de Papa León XIV

Papa Leon XIV Cuaresma previa 26 M

En su mensaje para el tiempo de preparación a la Pascua de 2026, titulado “Escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión”, el Papa León XIV pidió que se realicen formas de “abstinencia concreta” como “desarmar el lenguaje” y cultivar la amabilidad, pero también "escuchar la Palabra de Dios y el clamor de los últimos", y "hacerlo juntos, en nuestras comunidades, abiertas a acoger a quienes sufren".

Origen del Miércoles de Ceniza

El origen del ritual del Miércoles de Ceniza se sitúa en el siglo II, cuando los primeros cristianos empezaron a prepararse para la Pascua con dos días de ayuno y penitencia, procedimiento que fue extendiéndose a toda la Semana Santa. En el año 325 (Concilio de Nicea), ese período se estableció en 40 días.

Esa cifra tiene un significado especial para el cristianismo, ya que recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto, los 40 años en el desierto del pueblo de Israel o los 40 días de ayuno de Moisés en el Sinaí y de Elías en el Horeb.

Al principio, la Cuaresma comenzaba seis domingos antes de la Pascua; pero como los domingos no se ayunaba, en el siglo V se procedió a separar el Jueves y el Viernes Santo del Triduo Pascual para contarlos como Cuaresma. Más tarde, la Cuaresma se adelantó cuatro días, llegando así al actual Miércoles de Ceniza.

Miércoles-de-Ceniza.jpg El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, tiempo de preparación, purificación, reflexión y conversión espiritual.

Ayuno y abstinencia

De acuerdo con la tradición católica, el Miércoles de Ceniza es un día de ayuno y abstinencia. Los fieles se acercan al altar antes de la Misa para que el sacerdote les marque la señal de la cruz en sus frentes con cenizas, obtenidas tras la quema de los restos de los ramos bendecidos el “Domingo de Ramos” del año anterior.

Después de que su pulgar haya marcado cada frente, el sacerdote entona: "Recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo volverás".Y es que el signo se reconoce que el hombre es nada sin el auxilio de Dios.

Siempre que la salud lo permita, el ayuno es obligatorio para los cristianos de entre 18 y 59 años.

Entre las 6:00 y las 18:00 horas sólo se puede beber agua, comer de forma ligera, evitando una de las comidas. Asimismo, durante la Cuaresma queda prohibido el consumo de carne roja en mayores de 14 años.

Qué es la Cuaresma

La Cuaresma es un periodo de preparación, purificación, reflexión y conversión espiritual. Su finalidad es preparar a los católicos espiritualmente para recibir a Dios en sus vidas, ya sea por haberse apartado del camino de la fe, o para reflexionar sobre los sacrificios que tuvo que hacer Jesús para librar a la Humanidad del pecado.

La abstinencia y el ayuno durante la Cuaresma tienen como objetivo fortalecer la fe del creyente y demostrar su devoción a Dios.