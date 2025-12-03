Mendoza: más de 100 alumnos fueron sancionados por destrozar su colegio

La dirección de la institución calificó lo ocurrido como una “seria alteración del orden institucional” y emitió la resolución N°065-REC-2025, que establece 20 amonestaciones para cada uno de los más de 100 alumnos identificados. Como establece el Reglamento de Convivencia, alcanzar ese número implica la pérdida automática de la regularidad, lo que obliga a rendir todas las materias como alumnos libres.

colegio santa maria!

El Consejo Escolar detalló los daños ocasionados por los jóvenes, que incluyeron: roturas de mobiliario y desperfectos en instalaciones, daños a producciones académicas de estudiantes de la Facultad de Informática y Diseño. Además denunciaron insultos y expresiones agraviantes dirigidas a las autoridades, especialmente al director.

La institución les brindó una alternativa para bajar la cantidad de amonestaciones a 14, pero en para cumplirse, los estudiantes deberán cumplir un plan reparador obligatorio entre el 12 y el 18 de diciembre. El esquema incluye limpieza profunda de instalaciones, ambientación de aulas para ingresantes, prohibición de celulares, armado de materiales pedagógicos, cumplimiento obligatorio del uso del uniforme y puntualidad. Además de todo esto, también deberán presentar cartas de disculpas.

Por último, en febrero todos deberán rendir y aprobar un coloquio sobre "normas de convivencia, responsabilidades y reglamento escolar". La resolución advierte que cualquier incumplimiento anulará automáticamente el beneficio y los dejará libres para el ciclo lectivo.

danos-colegio-santa-maria-2

destrozos colegio en mendoza

Los padres se manifestaron tras la sanción

Tras conocerse la medida, padres y alumnos se movilizaron frente a la institución y plantearon que la sanción fue aplicada de manera generalizada, sin diferenciar responsabilidades individuales. Según denunciaron, un grupo de entre 15 y 20 estudiantes habría sido excluidos de las listas pese a que, aseguran, habría participado de los hechos.

Algunos alumnos sostienen que fueron amonestados aunque no intervinieron y se encontraban en actividades dentro del aula. Las autoridades se comprometieron a recibir grupos de padres para escuchar reclamos y explicar los alcances de la resolución.