Docentes heridas en un brutal ataque dentro de una escuela en Malvinas Argentinas

De acuerdo con el parte policial, las agresoras rompieron la puerta de acceso y provocaron disturbios en el comedor escolar. En ese sector, Mercado arrojó tazas de mate cocido caliente que estaban preparadas para los alumnos, lo que causó quemaduras en el cuello y el brazo derecho de la auxiliar Daniela Del Castillo. Aunque las lesiones no fueron de gravedad, la situación escaló cuando la misma mujer golpeó a la adolescente Candela Crisafulli, de 16 años, por lo que fue detenida.

Cómo se originó el conflicto y qué pasó después

El episodio se desató luego de una pelea entre dos alumnas en las inmediaciones de la escuela. De acuerdo con los testimonios, la familia de una de las estudiantes se presentó en el lugar para pedir hablar con el director, pero ante la falta de respuesta ingresaron al comedor (un espacio común entre los distintos niveles), justo cuando el personal preparaba mate cocido para los alumnos. Allí utilizaron ollas con agua hirviendo para atacar a los docentes y provocaron destrozos en el mobiliario y el portón del sector.

Belén, madre de una de las adolescentes involucradas, aseguró que ella "no estuvo presente" y que su familia solo ingresó para retirar a la menor, quien había sufrido un golpe y fue atendida por un traumatismo de cráneo. Sostuvo además que no participaron de los destrozos, aunque una de sus hijas fue detenida durante el incidente. Desde la escuela señalaron que la familia ya había protagonizado conflictos previos.

La causa quedó a cargo de la UFI N°19 descentralizada de Malvinas Argentinas, dirigida por Mirna Sánchez, que imputó a Mercado por lesiones y daños. Docentes del establecimiento expresaron su preocupación ante la reiteración de ataques en distintas escuelas del distrito en las últimas semanas. Ante este nuevo episodio, la agrupación "Docentes en Marcha Malvinas Argentinas" convocó a un paro distrital y a una movilización para el martes 2 de diciembre.