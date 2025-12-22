Video: robó un auto, atropelló a una persona, volcó y casi fue "linchado" por los vecinos

En Trelew, un delincuente aprovechó la distracción de los vecinos y robó un vehículo. Terminó atropellando a un joven, después volcó y terminó golpeado por, al menos, 20 personas. Mirá el video.
Mientras se jugaba un partido de fútbol barrial en Trelew, ciudad de Chubut, un delincuente aprovechó la distracción del público y se robó un auto. Luego terminó perdiendo el control del vehículo, chocó a un peatón y terminó volcando. Los vecinos hicieron justicia por mano propia.
Según fuentes locales, el hombre robó un Volkswagen Gol que estaba estacionado mientras se disputaba el partido. El público lo vio y lo comenzó a perseguir.
El delincuente salió a toda velocidad y a las tres cuadras atropelló a un joven de 20 años que había salido de trabajar. Luego perdió el control del auto y volcó. Al salir, entre 20 y 30 vecinos lo agredieron hasta que llegó la Policía.
El joven atropellado y el delincuente fueron trasladados a un hospital.