Nuevas marchas en La Plata y Rosario por las víctimas del fentanilo

La convocatoria es para las 18 y, por primera vez, se desarrollará bajo la modalidad de “encuentro en espejo”, con concentraciones simultáneas en dos puntos clave: la Plaza Moreno de La Plata, ubicada en calle 12 entre 51 y 53, y el Monumento a la Bandera, en la ciudad de Rosario.

Según varias fuentes, ambas movilizaciones se realizarán “en contra del silencio” y con el objetivo de mantener “viva la memoria y la justicia”, además de difundir “la verdad sobre el fallecimiento de nuestros seres queridos”.

“Este encuentro reivindica la memoria de nuestros seres queridos, la lucha compartida, la unión familiar y la misma causa. Es el mismo día, la misma hora y el mismo motivo: verdad y justicia para las víctimas del fentanilo adulterado. Hoy luchamos por un Estado presente y respuestas inmediatas de los responsables políticos y administrativos”, expresó Alejandro Ayala, familiar de una de las víctimas, a través de sus redes sociales.

video agencia NA fentanilo Marcha en espejo contra el silencio por las víctimas del fentanilo contaminado. Video: Agencia NA

En las últimas horas, se conoció además que la Honorable Cámara de Diputados, tras la conformación de una comisión especial para investigar el caso del fentanilo adulterado, manifestó su apoyo a la nueva marcha y acompañó el reclamo de los familiares.

“El caso del fentanilo es el resultado de una cadena de fallas sistémicas. Cada eslabón del sistema de control no solo falló, sino que agravó la negligencia del anterior”, señala el informe firmado por la diputada Mónica Schlotthauer y Christian Castillo.