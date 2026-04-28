Carmen Barbieri confesó que sufrió un intento de abuso sexual: "Mamá salió con un cuchillo"

La conductora de las tardes de El 9 contó los detalles del duro episodio que vivió en un ascensor, cuando tenía tan solo seis añitos. "Me acuerdo de todos los detalles".
Carmen Barbieri y Fede Bal, madre e hijo, compartieron una entrevista en Resumido y se conocieron los detalles de un duro momento que le tocó atravesar a la conductora de las tarde de El 9, cuando era apenas una niña. Acto seguido, el influencer leyó un escrito de la artista, en donde empezó a quedar al descubierto un intento de abuso que ella sufrió, a sus seis años.
"A mis seis años, mi mamá me mandó a buscar unos zapatos, al zapatero. Y cuando volví a mi casa, en el edificio, estaba por entrar al ascensor un hombre. Entro y me quiso violar. Mis gritos fueron tan fuertes que solo mi mamá, con un cuchillo, me salvó. El hombre escapó, por suerte. Porque mamá casi lo mata con un cuchillo", leyó Fede, sobre el escrito que hizo Carmen, con la confesión.
"Yo nunca había visto a un hombre desnudo. Se bajó los pantalones, miré y el ascensor estaba en entrepiso, estaba presa. Pero mi mamá abrió la puerta y asomó con un cuchillo. ¿Nunca te lo había contado, no? Nunca lo conté tampoco al aire. Recuerdo la cara del hombre. Tenía un tajo. ¿Cómo pudo escapar?", recordó, Barbieri.
"Mi papá escuchó los gritos de mi mamá, salió por las escaleras... Se ve que el tipo se bajó en un piso y salió corriendo. Menos mal que no lo agarraron sino lo mataba mi mamá. Lo hablé con mi psicóloga, con mi psiquiatra... Pero fue una cosa que me marcó mucho, porque fue el primer hombre que vi desnudo".
"Fue una situación de recordar con susto y con mi miedo. El tipo era un degenerado. Supongo que ya me tendría junada. Yo soy muy charlatana, se sabe mucho de mi vida pero se cree que yo cuento todo. Y yo no cuento todo de mi vida. Cuento la mitad de las cosas, Me acuerdo de todos los detalles de lo que pasó, que el ascensor paró entre el tercero y el cuarto piso y que mi mamá tenía un camisón puesto, en ese momento", planteó, Carmen.
"Yo cuento lo que me parece que está bien. pero esto no lo conté nunca... tengo detalles, me acuerdo del dueño del Maipo, de Raimundo, de gente poderosa que vino. Yo estaba en la cama, mi papá me preguntaba cosas y vinieron todos sus amigos a preguntarme, también. a ver si me había hecho, si me había hecho lo otro. Yo no entendía nada. Mi mamá no sabía como hablar conmigo. Nunca volvimos a hablarlo con mamá. Hay cosas que se tapan en la familia y eso se tapó", contó, Barbieri.
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