Carmen Barbieri confesó que sufrió un intento de abuso sexual: "Mamá salió con un cuchillo"

CARMEN MARCÓ LA DIFERENCIA

"Fue una situación de recordar con susto y con mi miedo. El tipo era un degenerado. Supongo que ya me tendría junada. Yo soy muy charlatana, se sabe mucho de mi vida pero se cree que yo cuento todo. Y yo no cuento todo de mi vida. Cuento la mitad de las cosas, Me acuerdo de todos los detalles de lo que pasó, que el ascensor paró entre el tercero y el cuarto piso y que mi mamá tenía un camisón puesto, en ese momento", planteó, Carmen.

"Yo cuento lo que me parece que está bien. pero esto no lo conté nunca... tengo detalles, me acuerdo del dueño del Maipo, de Raimundo, de gente poderosa que vino. Yo estaba en la cama, mi papá me preguntaba cosas y vinieron todos sus amigos a preguntarme, también. a ver si me había hecho, si me había hecho lo otro. Yo no entendía nada. Mi mamá no sabía como hablar conmigo. Nunca volvimos a hablarlo con mamá. Hay cosas que se tapan en la familia y eso se tapó", contó, Barbieri.