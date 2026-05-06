Crimen en el colegio de Santa Fe: el acusado por la muerte de Ian Cabrera no volverá a clases presenciales

En ese marco, confirmó que el adolescente continuará su formación bajo modalidad virtual desde el centro juvenil donde se encuentra alojado, garantizando así su acceso a la educación sin que regrese a la institución.

Por último, Goity se refirió al impacto del caso ocurrido a comienzos de marzo: “Lo de San Cristóbal nos conmocionó, nos atravesó como sociedad y nos hizo reflexionar mucho a quienes tenemos responsabilidad”.