Crimen en el colegio de Santa Fe: el acusado por la muerte de Ian Cabrera no volverá a clases presenciales

El titular de Educación de Santa Fe llevó tranquilidad a las familias y descartó el regreso del adolescente que entró a los tiros a la escuela de la ciudad de San Cristóbal y mató a Ian, de solo 13 años.
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, aseguró que el adolescente acusado por el crimen de Ian Cabrera no asistirá a clases presenciales en la Escuela N.º 40 Mariano Moreno, en la ciudad de San Cristóbal.
La aclaración surge en medio de la preocupación de las familias ante versiones que indicaban un posible regreso del joven -identificado como Gino C., de 15 años- al establecimiento educativo.
“No hay condiciones para que este joven esté en un establecimiento educativo, y eso no va a pasar”, sostuvo Goity durante un acto oficial en el Museo de la Constitución.
El funcionario explicó que el derecho a la educación no implica necesariamente la presencialidad: “El derecho a la educación es estar educado, no necesariamente estar en un establecimiento educativo. Tenemos chicos que no están en condiciones de ser escolarizados”.
En ese marco, confirmó que el adolescente continuará su formación bajo modalidad virtual desde el centro juvenil donde se encuentra alojado, garantizando así su acceso a la educación sin que regrese a la institución.
Por último, Goity se refirió al impacto del caso ocurrido a comienzos de marzo: “Lo de San Cristóbal nos conmocionó, nos atravesó como sociedad y nos hizo reflexionar mucho a quienes tenemos responsabilidad”.
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