Retiraron la "caja negra" del helicóptero que cayó en San Juan y dejó siete muertos

Los especialistas buscarán extraer y analizar la información registrada durante el vuelo. "El objetivo es develar si se trató de un simple accidente o si hay algún tipo de responsabilidad", dijo el fiscal federal Francisco Maldonado.
La caja negra del helicóptero que cayó en San Juan y provocó la muerte de sus siete ocupantes fue retirada este jueves por la autoridad aeronáutica y será enviada al fabricante del aparato. El objetivo será extraer y analizar la información registrada durante el vuelo, según explicó el fiscal federal Francisco Maldonado.
"Calculo que los datos deberían estar dentro de un mes o mes y medio, dependiendo de la factibilidad", explicó el funcionario judicial a la prensa sanjuanina.
Maldonado señaló que el objetivo principal de la Fiscalía será determinar las causas de la caída del helicóptero Bell 412 en el Parque Provincial Ischigualasto. "Queremos tratar de develar si el hecho se trató de un simple accidente o si hay algún tipo de responsabilidad", comentó.
Asimismo, Maldonado comentó que se están reuniendo todos los antecedentes de la aeronave, entre ellos el historial técnico, el plan de vuelo, los informes aeronáuticos y los testimonios de quienes participaron tanto en la búsqueda como en el operativo posterior al siniestro, y a eso se le sumará un examen toxicológico del piloto.
El informe final, aclaró, no sólo dependerá del análisis de la caja negra del helicóptero, también se tendrán en cuenta los resultados de las autopsias, las pericias técnicas, fotografías, videos, planimetrías y toda la documentación que la Fiscalía y la Policía recopilaron durante la investigación.
Los cuerpos de los siete tripulantes fallecidos en el accidente del helicóptero en Valle Fértil fueron rescatados y trasladados a la morgue de la capital sanjuanina.
El Ejecutivo provincial informó que, desde las primeras horas de este jueves, se llevaron a cabo "las tareas en la zona del siniestro aéreo ocurrido en el departamento Valle Fértil, con el objetivo de concretar el rescate y traslado de las personas fallecidas". En el lugar trabajaron de manera coordinada equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal de la provincia.
Las víctimas fueron identificadas como Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía provincial; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.
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