Retiraron la "caja negra" del helicóptero que cayó en San Juan y dejó siete muertos

El informe final, aclaró, no sólo dependerá del análisis de la caja negra del helicóptero, también se tendrán en cuenta los resultados de las autopsias, las pericias técnicas, fotografías, videos, planimetrías y toda la documentación que la Fiscalía y la Policía recopilaron durante la investigación.

Los siete tripulantes murieron a causa de la caída del helicóptero.

Tragedia aérea en San Juan: rescataron los cuerpos de los siete tripulantes

Los cuerpos de los siete tripulantes fallecidos en el accidente del helicóptero en Valle Fértil fueron rescatados y trasladados a la morgue de la capital sanjuanina.

El Ejecutivo provincial informó que, desde las primeras horas de este jueves, se llevaron a cabo "las tareas en la zona del siniestro aéreo ocurrido en el departamento Valle Fértil, con el objetivo de concretar el rescate y traslado de las personas fallecidas". En el lugar trabajaron de manera coordinada equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía provincial; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.