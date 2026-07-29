Tragedia aérea en San Juan: quiénes eran los siete ocupantes del helicóptero

El helicóptero Bell 412 cayó en el Parque Provincial Ischigualasto, de San Juan.

Por su parte, Andrés Bosch, oriundo de Córdoba, era especialista e instructor en incendios forestales. Desde 2024 se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Matías Valenzuela, nacido en Buenos Aires, tripulaba el helicóptero de la empresa JasFly S.A, contratada de forma tercerizado por el Estado nacional para el combate de incendios. Y Rodrigo Aimetta, también de Córdoba, ocupaba el cargo de técnico regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para el SNMF.

De acuerdo con el medio Tiempo de San Juan, su rol en el viaje era dictar los módulos teóricos y prácticos de adiestramiento en combate de incendios con apoyo aéreo destinados al personal de seguridad y bomberos de San Juan.

Con motivo de la tragedia, Orrego decretó tres días de duelo en San Juan, el cese de actos festivos estatales y la colocación de la bandera a media asta. Además, el Parque Provincial Ischigualasto suspendió todas las actividades previstas para la jornada, debido al despliegue de los equipos de emergencia y a la situación generada por la caída del helicóptero.