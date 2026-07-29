Tragedia aérea en San Juan: quiénes eran los siete ocupantes del helicóptero

Cuatro de las víctimas tenían responsabilidades estratégicas en la respuesta ante emergencias, incendios y operativos de protección civil en esa provincia. La gobernación decretó tres días de duelo.
Un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) cayó este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, ubicado en San Juan, y sus siete ocupantes murieron en el acto. El siniestro ocurrió cuando la aeronave se dirigía hacia La Rioja para colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.
Según informó el Ejecutivo sanjuanino, las víctimas fueron identificadas como Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.
"Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", destacó el gobernador Marcelo Orrego, en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Carlos Heredia, Germán Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal tenían responsabilidades estratégicas en la respuesta ante emergencias, incendios y operativos de protección civil. Su muerte generó una profunda conmoción en la estructura de la seguridad provincial.
Por su parte, Andrés Bosch, oriundo de Córdoba, era especialista e instructor en incendios forestales. Desde 2024 se desempeñaba como coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
Matías Valenzuela, nacido en Buenos Aires, tripulaba el helicóptero de la empresa JasFly S.A, contratada de forma tercerizado por el Estado nacional para el combate de incendios. Y Rodrigo Aimetta, también de Córdoba, ocupaba el cargo de técnico regional de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para el SNMF.
De acuerdo con el medio Tiempo de San Juan, su rol en el viaje era dictar los módulos teóricos y prácticos de adiestramiento en combate de incendios con apoyo aéreo destinados al personal de seguridad y bomberos de San Juan.
Con motivo de la tragedia, Orrego decretó tres días de duelo en San Juan, el cese de actos festivos estatales y la colocación de la bandera a media asta. Además, el Parque Provincial Ischigualasto suspendió todas las actividades previstas para la jornada, debido al despliegue de los equipos de emergencia y a la situación generada por la caída del helicóptero.
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