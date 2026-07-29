Qué hipótesis investigan por la caída del helicóptero que dejó siete muertos en San Juan

Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan: nuestro coordinador regional Centro, Andrés Bosch; nuestro brigadista e instructor, Rodrigo Aimetta, cuyas vidas… https://t.co/yB2zjH1E1k — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 29, 2026

La causa quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, que compartirá la investigación con la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Gendarmería Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una jornada de capacitación en San Juan y posteriormente debía trasladarse a La Rioja para colaborar en un operativo de combate de incendios forestales. Sin embargo, el último contacto con la aeronave se registró a las 10:26 y, tiempo después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades sobre lo sucedido.

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

En el accidente murieron el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; los jefes de Bomberos Rubén Castro y Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, decretó tres días de duelo provincial, mientras continúan las tareas para esclarecer las causas de una de las peores tragedias aéreas ocurridas en la provincia en los últimos años. "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos", manifestó Orrego desde sus redes sociales.