Qué hipótesis investigan por la caída del helicóptero que dejó siete muertos en San Juan

La Justicia Federal y los organismos especializados analizan distintos elementos que podrían haber influido en la tragedia aérea. Cuál es una de las líneas de investigación en la que avanzan los peritos.
La Justicia Federal y los organismos especializados avanzan en la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero Bell 412 que este miércoles se estrelló en San Juan y dejó siete muertos. Entre ellos, altos mandos de la policía provincial y bomberos.
Aunque todavía no hay una hipótesis concluyente, los especialistas ya comenzaron a analizar distintos elementos que podrían haber influido en la tragedia aérea. Una de las primeras líneas de investigación apunta a las condiciones meteorológicas al momento del vuelo.
En la zona donde ocurrió el accidente, ubicada en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, había presencia de neblina y baja visibilidad, por lo que los peritos buscan establecer si esos factores pudieron afectar la operación de la aeronave en la que iban siete ocupantes.
Los investigadores también trabajan sobre las pericias del Bell 412 para determinar si existió una falla mecánica o técnica. La aeronave será sometida a distintos análisis y se revisará la documentación vinculada a su mantenimiento, además de reconstruir las comunicaciones previas al impacto y las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo.
La causa quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, que compartirá la investigación con la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Gendarmería Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).
El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una jornada de capacitación en San Juan y posteriormente debía trasladarse a La Rioja para colaborar en un operativo de combate de incendios forestales. Sin embargo, el último contacto con la aeronave se registró a las 10:26 y, tiempo después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades sobre lo sucedido.
En el accidente murieron el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; los jefes de Bomberos Rubén Castro y Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.
El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, decretó tres días de duelo provincial, mientras continúan las tareas para esclarecer las causas de una de las peores tragedias aéreas ocurridas en la provincia en los últimos años. "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos", manifestó Orrego desde sus redes sociales.
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