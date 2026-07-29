La Ciudad recuperó la propiedad número 900, una fábrica tomada hace 40 años

Trabajó personal de Emergencias, de la Red de Atención, Bomberos, la Guardia de Auxilio y la Policía de la Ciudad.

Jorge Macri agregó: “Esto también es una política de orden, porque cada vez que hay un lugar usurpado, hay desorden en el barrio: hay trapitos que salen y aprietan, hay venta de drogas, hay un vecino que vive mal con un okupa al lado, que es violento y que amenaza. El orden es una mirada integral y es recuperar una Ciudad normal en la que se pueda convivir”.

La historia de este caso comenzó cuando la empresa Megapar compró el inmueble donde antiguamente había funcionado la Fábrica de Hielo y Cámaras Frigoríficas La Nélida. Para desarrollar un nuevo proyecto inmobiliario inició tareas de acondicionamiento y presentó los planos para la ampliación. Pero el trabajo se demoró y en el medio falleció uno de los representantes de la sociedad, padre de la actual propietaria, Florencia Fernández.

En este contexto, algunas de las personas contratadas para los trabajos de limpieza ocuparon el inmueble y se negaron a desalojarlo. Con el tiempo, la toma se consolidó y se sumaron nuevos usurpadores. La empresa intentó recuperar la propiedad por intermedio de una mediación obligatoria, pero no lo logró.

En 2022 inició una acción judicial de desalojo por intrusión tramitada en el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 55. A pesar del tiempo transcurrido, la empresa continuó privada de la posesión del inmueble. El desalojo de la ex fábrica constituyó la ejecución de ese proceso judicial para restituir el inmueble a su propietaria.

En estos operativos que son encabezados por la Policía de la Ciudad, la Red de Atención censa a los ocupantes: trabajan con los ministerios de Desarrollo Humano, la Secretaría de Ordenamiento Urbano, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Jefatura de Gabinete. Según cada caso, se les ofrecen opciones para que no se queden en la calle, si bien la mayoría elige retirarse a casas de familiares.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) constata el estado del inmueble, por peligro para la seguridad de los ocupantes por riesgo estructural (derrumbes), sanitario y de higiene (fuga de gases, filtraciones y falta de ventilación), eléctrico o de incendios, entre otros. Cuando la AGC comprueba que el inmueble representa un peligro inminente para la seguridad pública o para sus ocupantes, se hace la clausura preventiva con un dictamen técnico que justifica la medida.

“Desde el Ministerio de Seguridad acompañamos esta política de orden que es un eje de la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri. En los lugares donde se devolvió una propiedad usurpada el delito bajó. Esos barrios están mejor. Y eso se logra con decisión política y gestión”, remarcó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

El desalojo de 900 propiedades usurpadas y la devolución a sus dueños, la fiscalización de construcciones ilegales y el refuerzo de la seguridad en las calles demuestran el principal objetivo de la política de ley y orden que impulsa Jorge Macri: que la Ciudad sea una sola, con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos.