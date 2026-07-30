Frío extremo en la Patagonia: el temporal mantiene rutas cortadas y suspende las clases

Neuquén, Río Negro y Chubut continúan afectadas por nieve, lluvias y fuertes vientos. El Servicio Meteorológico anticipó que las bajas temperaturas se intensificarán durante el fin de semana.
El norte de la Patagonia continúa afectado por un intenso temporal de nieve, lluvia y viento, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas de distinto nivel para Neuquén, Río Negro y Chubut y anticipa una alerta roja por frío extremo para el fin de semana. El fenómeno ya provocó cortes de rutas, complicaciones en los pasos internacionales y la suspensión de clases en distintas localidades.
Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas durante los próximos días, ya que, además de las nevadas persistentes en la cordillera, se esperan lluvias, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y temperaturas que podrían representar un riesgo para la salud, por lo que recomendaron evitar los desplazamientos por rutas cordilleranas salvo que sean estrictamente necesarios.
En Neuquén, las intensas lluvias provocaron un derrumbe sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo de Siete Lagos, entre San Martín de los Andes y Catritre. La caída de grandes rocas obligó al cierre total del camino y personal de Vialidad Nacional trabaja para despejar la zona, aunque el tránsito permanece interrumpido hasta nuevo aviso.
En Chubut, el temporal mantiene en condiciones críticas a varios corredores viales debido a la presencia de hielo, escarcha y neblina. El uso de cadenas es obligatorio en rutas como la 259 hacia Esquel y la 260 rumbo al Paso Huemules, mientras continúan los operativos de asistencia para pobladores rurales que quedaron aislados por las nevadas.
Los pasos internacionales hacia Chile también registran complicaciones. El paso Cardenal Samoré permaneció cerrado durante gran parte de la mañana por acumulación de nieve y luego fue habilitado únicamente para vehículos livianos, con extrema precaución, mientras que el tránsito de camiones continúa restringido. En tanto, en Pino Hachado se registran importantes demoras y largas filas de transporte de carga.
El pronóstico para el fin de semana prevé que las nevadas continúen en la zona cordillerana hasta el domingo. En ciudades como Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura y Esquel se esperan precipitaciones, temperaturas mínimas de entre -1 y 2 grados, máximas cercanas a los 6 grados y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.
Ante ese escenario, rige una alerta roja por frío extremo en gran parte del sur argentino. Las autoridades señalaron que las temperaturas previstas pueden resultar muy peligrosas para la población y recomendaron seguir la información oficial emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y Vialidad Nacional antes de emprender cualquier viaje.
El impacto del temporal también obligó a suspender las actividades escolares en numerosas localidades. En Bariloche y Dina Huapi se cancelaron las clases en los turnos tarde y vespertino, mientras que en Villa Llanquín, Pilcaniyeu y Villa Mascardi la medida alcanzó a toda la jornada escolar.
En Neuquén, Centenario y Vista Alegre suspendieron los tres turnos por el deterioro de las calles, mientras que en Plottier se interrumpieron las clases matutinas en algunos establecimientos y en Villa La Angostura se canceló el turno tarde por la alerta naranja por lluvias. En Chubut, la falta de reservas de agua obligó a suspender las actividades en escuelas de Comodoro Rivadavia, ciudad que además permanece sin transporte público debido a una medida de fuerza de la UTA.