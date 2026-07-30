Frío extremo en la Patagonia: el temporal mantiene rutas cortadas y suspende las clases

Los pasos internacionales hacia Chile también registran complicaciones. El paso Cardenal Samoré permaneció cerrado durante gran parte de la mañana por acumulación de nieve y luego fue habilitado únicamente para vehículos livianos, con extrema precaución, mientras que el tránsito de camiones continúa restringido. En tanto, en Pino Hachado se registran importantes demoras y largas filas de transporte de carga.

El pronóstico para el fin de semana prevé que las nevadas continúen en la zona cordillerana hasta el domingo. En ciudades como Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura y Esquel se esperan precipitaciones, temperaturas mínimas de entre -1 y 2 grados, máximas cercanas a los 6 grados y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

Ante ese escenario, rige una alerta roja por frío extremo en gran parte del sur argentino. Las autoridades señalaron que las temperaturas previstas pueden resultar muy peligrosas para la población y recomendaron seguir la información oficial emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y Vialidad Nacional antes de emprender cualquier viaje.

El impacto del temporal también obligó a suspender las actividades escolares en numerosas localidades. En Bariloche y Dina Huapi se cancelaron las clases en los turnos tarde y vespertino, mientras que en Villa Llanquín, Pilcaniyeu y Villa Mascardi la medida alcanzó a toda la jornada escolar.

En Neuquén, Centenario y Vista Alegre suspendieron los tres turnos por el deterioro de las calles, mientras que en Plottier se interrumpieron las clases matutinas en algunos establecimientos y en Villa La Angostura se canceló el turno tarde por la alerta naranja por lluvias. En Chubut, la falta de reservas de agua obligó a suspender las actividades en escuelas de Comodoro Rivadavia, ciudad que además permanece sin transporte público debido a una medida de fuerza de la UTA.