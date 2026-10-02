Ricardo Soulé, desde mi memoria/ Por Antonio Las Heras

El autor recuerda al extraordinario artistas por su actitud que, permanentemente, irradiaba serenidad. Escuchaba, reflexionaba, hacía pausas… Daba la impresión de que ninguna situación externa podía sacarlo de su eje, ni intranquilizarlo. Tal como ocurre con quienes son reales maestros en el arte de la meditación.
Las redes sociales informan que Ricardo Soulé desencarnó en la mañana de este viernes 2 de octubre. Tenía 76 años de edad cronológica. E infinitos de talento creativo, sabiduría y conocimientos trascendentes. Tuve la oportunidad de conocerlo hace décadas y seguimos viéndonos en distintas oportunidades. Llegué a él por mi admiración de los temas que componía para Vox Dei. Pero no fue eso lo que entramó nuestra relación. Sino el hecho de que Soulé conocía mis libros sobre OVNIS. Así me enteré que ese era una temática también de su interés.
Lo cual no era de extrañar puesto que este extraordinario músico y autor tenía una absoluta claridad de que la vida era mucho más que sólo reacciones físico/químicas. Más que creyente; me permito afirmar que era un convencido de la existencia del Creador quien –de una u otra forma– va disponiendo de cómo fluye la Gran Arquitectura Universal.
“La famosa frase sexo, droga y rocanrol no se llevaba bien con nosotros, que hablábamos de eternidad, de verdad, de amor, de Dios. Son palabras muy contrapuestas: proponíamos la vida, no la muerte”. Así solía afirmarlo Héctor Ricardo Soulé, oriundo de Quilmes (provincia de Buenos Aires), dónde había nacido el 15 de marzo de 1950.
Tengo el recuerdo de su actitud que, permanentemente, irradiaba serenidad. Escuchaba, reflexionaba, hacía pausas… Daba la impresión de que ninguna situación externa podía sacarlo de su eje, ni intranquilizarlo. Tal como ocurre con quienes son reales maestros en el arte de la meditación.
Como todo poeta fue capaz de advertir lo que para muchos pasaba desapercibido en relación a las distintas situaciones que la Humanidad va atravesando. Su pensamiento reflexivo lo llevaba a discernir en profundidad, hacer diagnósticos precisos y enunciar soluciones posibles. Así, comentó lo siguiente: “ El ser humano está hackeado, está viviendo una realidad muy comprometida, al hombre le están pidiendo deshumanización. El sistema en que estamos viviendo es un sistema que deshumanizado”.
Hoy, Ricardo Soulé, miembro fundador del grupo de rock “Vox Dei” (1969) – de los primeros que hubo en la Argentina, cantando en castellano y autor de– entre muchas otras letras que aún siguen escuchándose– “Presente” (considerada como una de las canciones más destacadas e influyentes del rock en castellano y téngase en cuenta que fue escrita mientras el autor estaba cursando la escuela secundaria), “Génesis”, “Sin separarnos más”, “Ritmo y blues con armónicas”, “Canción para una mujer (que no está)” y “Cuero”, ya no se encuentra entre nosotros. Lo que si permanece es su legado; tanto de la obra realizada como – y no menos importante – de una posición ética, sincera y comprometida con lo humano, la sociedad, la Naturaleza (gran amante de la Naturaleza) y certeza ante lo espiritual y lo trascendente.
Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, filósofo, escritor e historiador.
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