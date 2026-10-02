Ricardo Soulé, desde mi memoria/ Por Antonio Las Heras

Como todo poeta fue capaz de advertir lo que para muchos pasaba desapercibido en relación a las distintas situaciones que la Humanidad va atravesando. Su pensamiento reflexivo lo llevaba a discernir en profundidad, hacer diagnósticos precisos y enunciar soluciones posibles. Así, comentó lo siguiente: “ El ser humano está hackeado, está viviendo una realidad muy comprometida, al hombre le están pidiendo deshumanización. El sistema en que estamos viviendo es un sistema que deshumanizado”.

Hoy, Ricardo Soulé, miembro fundador del grupo de rock “Vox Dei” (1969) – de los primeros que hubo en la Argentina, cantando en castellano y autor de– entre muchas otras letras que aún siguen escuchándose– “Presente” (considerada como una de las canciones más destacadas e influyentes del rock en castellano y téngase en cuenta que fue escrita mientras el autor estaba cursando la escuela secundaria), “Génesis”, “Sin separarnos más”, “Ritmo y blues con armónicas”, “Canción para una mujer (que no está)” y “Cuero”, ya no se encuentra entre nosotros. Lo que si permanece es su legado; tanto de la obra realizada como – y no menos importante – de una posición ética, sincera y comprometida con lo humano, la sociedad, la Naturaleza (gran amante de la Naturaleza) y certeza ante lo espiritual y lo trascendente.

Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, filósofo, escritor e historiador.