Mientras que en relación a la modalidad en que se consumaron los asesinatos de las mujeres, 58 de ellos resultaron apuñaladas, 45 baleadas, 29 ahorcadas, 28 golpeadas, 5 quemadas y del resto de las episodios se carece de detalles.

"El lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la compartida con el agresor", se afirmó desde La Casa del Encuentro. Al respecto, puntualizaron que el 56% fueron asesinadas en su hogar, con 117 casos, 29 de los hechos se produjeron en distintos lugares de la vía pública, en el domicilio del femicida se registraron 9 hechos, dentro de un auto fueron 7, 4 en otra casa, 4 en sus lugares de trabajo y en 2 no hay precisiones.

Otro de los datos que se repite en estos informes mensuales es que el 54% de los agresores eran parejas o ex parejas de las víctimas, donde este vínculo se repite en 94 de los femicidios, el resto fueron consumados por familiares en 29 hechos, 21 por conocidos y/o vecinos y en el resto no se registraba una relación previa.

También se reflejó que las tentativas de femicidios ocurridos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre fueron 401 y el 15% de las mujeres agredidas tenía radicada una denuncia previa por hechos de violencia de género. "Esto indica claramente que las medidas dictadas y la falta de perspectiva integral en materia de derechos de la justicia fueron insuficientes, ya que le permitieron al agresor seguir actuando con impunidad. Analizar todas las variables que surgen entre los femicidios y los intentos, nos demuestra la realidad que viven cientos de mujeres en todo el país: la falta de acceso a justicia", denunció la entidad, que preside Ada Rico.

En otros datos que se sumaron el relevamiento, se señaló que "ocho de los femicidas pertenecían o son retirados de fuerzas de seguridad, habiendo utilizado sus armas reglamentaria para concretar los ataques". Además que 15 de los crímenes de mujeres se dieron en contexto de narcocriminalidad, que 14 de ellas presentaban indicios de haber sido abusadas sexualmente, que 7 eran migrantes y que 5 se encontraban embarazadas. Si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos (57), seguida por Santa Fe (29), Córdoba (12) y Santiago del Estero (10). Ocho de los casos se registraron en Salta y Tucumán, con 7 aparecen Mendoza, Corrientes y Entre Ríos, hubo 5 en Misiones, 4 en Chaco y Jujuy y 3 en Chubut. Con dos hechos en este 2026 aparecen las provincias de Río Negro, San Luis, La Rioja y San Juan, con uno las de Catamarca, Santa Cruz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Neuquén. Mientras que no se reportaron femicidos en Formosa, Tierra del Fuego y La Pampa.