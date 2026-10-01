Identificaron los restos Carlos Simón Poblete, desaparecido en Córdoba en 1977

Había sido visto por última vez a los 33 años junto a su esposa, María Del Carmen Moyano. El hallazgo se produjo en el Cementerio Municipal de Mendoza.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció este jueves la identificación de un hombre que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar en abril de 1977 en la provincia de Córdoba.
Se trata de Carlos Simón Poblete, quen había sido visto por última vez a los 33 años junto a su esposa, María del Carmen Moyano, y cuyos restos fueron inhumados como NN en el Cuadro 33 del Cementerio Municipal de Mendoza.
"El cuerpo de Carlos fue exhumado por el EAAF en 2010 y la identificación fue posible gracias a que su hija, Miriam Fernández, se acercó este año a aportar su muestra de sangre", informó la organización no gubernamental en sus redes sociales.
El EAAF señaló que entre 2010 y 2015 llevó a cabo exhumaciones arqueológicas en el Cuadro 33, utilizado para la inhumación de personas sin identidad durante el Proceso de Reorganización Nacional, que derrocó a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.
Además, las tareas se organizaron en varias etapas, durante las cuales se trabajó en 250 sepulturas y la investigación forense se completó con el análisis antropológico de cientos de cuerpos recuperados para seleccionar los que presentaban características que podrían corresponder a personas desaparecidas.
Tras la identificación de Carlos, ya son cuatro las personas desaparecidas individualizadas en el Cementerio de Mendoza. El trabajo contó con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y de familiares de personas desaparecidas en Mendoza.
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