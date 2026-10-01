Identificaron los restos Carlos Simón Poblete, desaparecido en Córdoba en 1977

Además, las tareas se organizaron en varias etapas, durante las cuales se trabajó en 250 sepulturas y la investigación forense se completó con el análisis antropológico de cientos de cuerpos recuperados para seleccionar los que presentaban características que podrían corresponder a personas desaparecidas.

Tras la identificación de Carlos, ya son cuatro las personas desaparecidas individualizadas en el Cementerio de Mendoza. El trabajo contó con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y de familiares de personas desaparecidas en Mendoza.