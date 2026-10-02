La historia de Soulé estuvo estrechamente ligada a Vox Dei, banda que nació en Quilmes en 1967 bajo el nombre "Mach 4". La formación inicial estuvo integrada por Soulé, Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy. Luego de una primera etapa dedicada a interpretar canciones en inglés, el grupo adoptó definitivamente el nombre Vox Dei y comenzó a componer en castellano.

La Biblia, el segundo disco de Vox Dei

En 1970, Vox Dei publicó “Caliente”, su primer álbum, que incluyó “Presente (El momento en que estás)”, una de las composiciones más reconocidas de Soulé y uno de los clásicos del rock argentino. Un año después llegó “La Biblia”, una ambiciosa obra conceptual basada en las Sagradas Escrituras que marcó un punto de inflexión para el grupo y para el rock nacional.

Soulé tuvo un papel central en la concepción de “La Biblia”, que llevó episodios del Antiguo y el Nuevo Testamento al lenguaje del rock. Tras la salida de Godoy, Vox Dei continuó como trío y produjo discos como “Jeremías, pies de plomo”, “La nave infernal”, “Es una nube, no hay duda” y “Vox Dei para Vox Dei”.

A mediados de los años 70, Soulé comenzó además su carrera como solista con “Vuelta a casa”, mientras atravesaba sucesivos alejamientos y reencuentros con Vox Dei. Tras la disolución del grupo en 1981, publicó “Romances de gesta” en 1982, inspirado en la figura del Cid Campeador, y continuó con nuevos discos y presentaciones. En 1986 volvió a reunirse con Quiroga y Basoalto para presentar nuevamente “La Biblia”, y esa formación registró luego “Tengo razones para seguir”, publicado en 1988.

Desde entonces, Soulé mantuvo una carrera propia con proyectos como Dolmen y su banda La Bestia Emplumada, además de regresar en distintas oportunidades al repertorio construido con Vox Dei. Su obra estuvo atravesada por el rock, la literatura y las referencias espirituales, mientras que canciones como “Presente” y trabajos como “La Biblia” quedaron como parte central de su legado y de la historia del rock argentino.