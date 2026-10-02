El músico tenía 76 años y había suspendido sus presentaciones semanas atrás para atravesar un problema de salud .
Ricardo Soulé, fundador, cantante, guitarrista, violinista y compositor de Vox Dei, murió este viernes a los 76 años tras permanecer internado en un sanatorio de Quilmes. El músico fue una de las figuras fundacionales del rock argentino y desarrolló una trayectoria artística de casi seis décadas.
La noticia fue confirmada por su hija María Victoria, también cantante. El fallecimiento ocurrió pocas semanas después de que Soulé anunciara que se alejaba temporalmente de los escenarios y suspendía sus compromisos públicos para afrontar un tratamiento por un problema de salud.
El 11 de septiembre, el músico había comunicado a través de sus redes sociales que iniciaba un receso en sus presentaciones. “Quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos”, había expresado. En aquel momento decidió no brindar mayores precisiones y pidió respeto por su privacidad mientras atravesaba el proceso junto a sus seres queridos.
El último mensaje publicado por su familia horas antes de su muerte retomó precisamente esa esperanza a través de una frase de uno de sus clásicos: “Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez”, de “Ritmo & Blues con Armónica”. El mensaje quedó como una de las últimas referencias públicas a la obra del músico.
La historia de Soulé estuvo estrechamente ligada a Vox Dei, banda que nació en Quilmes en 1967 bajo el nombre "Mach 4". La formación inicial estuvo integrada por Soulé, Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy. Luego de una primera etapa dedicada a interpretar canciones en inglés, el grupo adoptó definitivamente el nombre Vox Dei y comenzó a componer en castellano.
En 1970, Vox Dei publicó “Caliente”, su primer álbum, que incluyó “Presente (El momento en que estás)”, una de las composiciones más reconocidas de Soulé y uno de los clásicos del rock argentino. Un año después llegó “La Biblia”, una ambiciosa obra conceptual basada en las Sagradas Escrituras que marcó un punto de inflexión para el grupo y para el rock nacional.
Soulé tuvo un papel central en la concepción de “La Biblia”, que llevó episodios del Antiguo y el Nuevo Testamento al lenguaje del rock. Tras la salida de Godoy, Vox Dei continuó como trío y produjo discos como “Jeremías, pies de plomo”, “La nave infernal”, “Es una nube, no hay duda” y “Vox Dei para Vox Dei”.
A mediados de los años 70, Soulé comenzó además su carrera como solista con “Vuelta a casa”, mientras atravesaba sucesivos alejamientos y reencuentros con Vox Dei. Tras la disolución del grupo en 1981, publicó “Romances de gesta” en 1982, inspirado en la figura del Cid Campeador, y continuó con nuevos discos y presentaciones. En 1986 volvió a reunirse con Quiroga y Basoalto para presentar nuevamente “La Biblia”, y esa formación registró luego “Tengo razones para seguir”, publicado en 1988.
Desde entonces, Soulé mantuvo una carrera propia con proyectos como Dolmen y su banda La Bestia Emplumada, además de regresar en distintas oportunidades al repertorio construido con Vox Dei. Su obra estuvo atravesada por el rock, la literatura y las referencias espirituales, mientras que canciones como “Presente” y trabajos como “La Biblia” quedaron como parte central de su legado y de la historia del rock argentino.
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