"De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico", cerró el texto firmado por el director médico de la institución, el doctor Enrique Echagüe.

La primera internación de septiembre ocurrió por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Legrand ingresó al sanatorio para realizar controles y recibir atención médica. Después de varios días, recibió el alta el domingo 13 y continuó la recuperación en su domicilio de avenida del Libertador. El viernes siguiente, una descompensación respiratoria motivó el regreso al Mater Dei.

Desde entonces, la institución informó una evolución favorable, aunque decidió prolongar la internación para completar la recuperación y reducir el riesgo de una recaída. El viernes 25, un parte indicó que la conductora estaba “muy bien de su cuadro respiratorio” y que aumentaba su actividad física con el equipo de kinesiología. La medida respondió a criterios médicos asistenciales.

Durante la actual internación, Mirtha Legrand recibió las visitas de Marcela Tinayre, su hija, y de sus nietos Juana Viale y Nacho Viale. Ámbar de Benedictis, bisnieta de la conductora, también pasó por el sanatorio ubicado sobre la calle San Martín de Tours. Los familiares acompañaron a la animadora en distintos horarios durante estos días de atención médica.