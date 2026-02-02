Sociedad |

Santa Cruz: hallaron enterrado en un baldío a un brasileño con nueve disparos en la cabeza

La víctima fue hallada en el municipio de Porongo, Santa Cruz, tras la denuncia de vecinos. El cuerpo presentaba nueve impactos en la cabeza y uno en el pecho.

Un turbio hallazgo sacudió a la provincia de Santa Cruz este domingo por la noche. Un ciudadano brasileño, identificado como Fernando V.D.S., de 34 años, fue encontrado enterrado en un baldío de la urbanización Tres Lagunas, en el municipio de Porongo. La policía llegó al lugar después de que los vecinos alertaran sobre movimientos extraños en la zona.

Encontraron enterrado en un baldío de Santa Cruz a un brasileño que recibió 10 disparos.

Cuando los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) empezaron a excavar, encontraron el cuerpo a un metro de profundidad. Los peritos forenses confirmaron que la ejecución fue brutal: la víctima recibió diez disparos en total, nueve de ellos en la cabeza y uno en el tórax.

Además, en la escena del crimen se encontraron varios casquillos de bala que ya están siendo analizados.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos Flores, y el fiscal del caso, Franz Delgadillo, informaron que ya se están recolectando pruebas clave. Por ahora, el foco está puesto en las cámaras de seguridad de la urbanización y en las declaraciones de los testigos para intentar reconstruir los últimos movimientos de la víctima y encontrar a los asesinos.

