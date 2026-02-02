Santa Cruz: hallaron enterrado en un baldío a un brasileño con nueve disparos en la cabeza

Captura de pantalla 2026-02-02 083638 Encontraron enterrado en un baldío de Santa Cruz a un brasileño que recibió 10 disparos.

Cuando los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) empezaron a excavar, encontraron el cuerpo a un metro de profundidad. Los peritos forenses confirmaron que la ejecución fue brutal: la víctima recibió diez disparos en total, nueve de ellos en la cabeza y uno en el tórax.

Además, en la escena del crimen se encontraron varios casquillos de bala que ya están siendo analizados.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos Flores, y el fiscal del caso, Franz Delgadillo, informaron que ya se están recolectando pruebas clave. Por ahora, el foco está puesto en las cámaras de seguridad de la urbanización y en las declaraciones de los testigos para intentar reconstruir los últimos movimientos de la víctima y encontrar a los asesinos.