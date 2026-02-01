Sociedad |

Video: quisieron robarles una bicicleta cuando jugaban al fútbol y así detuvieron al ladrón

El insólito hecho ocurrió durante un partido amateur. Los jugadores metieron al delincuente dentro de la cancha hasta que llegó la policía y se lo llevó arrestado.

Lo que pintaba para ser una tarde de fútbol amateur con una definición de película en una cancha de Rosario, terminó en un escándalo policial que se volvió viral. Un delantero la bajó de pecho y metió una volea espectacular, pero el grito de gol quedó tapado por lo que pasaba del otro lado del alambrado: un intento de robo en pleno partido.

El insólito intento de robo en medio de un partido de fútbol 5 en Rosario.

Un joven que estaba sentado mirando "la pachanga" se levantó de golpe y agarró una bicicleta que estaba apoyada contra el límite de la cancha. El defensor, que en ese momento debía estar marcando al goleador, se desentendió totalmente de la jugada, salió corriendo hacia la puerta y encaró al ladrón: “Te vi, hijo de p.., antes de entrar. Vení, llamá a la cana”, le gritó mientras le metía un golpe en la cara para frenarlo.

Con el partido ya frenado, varios jugadores salieron de la cancha y metieron al acusado hacia adentro para que no se escapara: “Quedate adentro, vos no salís de acá”, le advirtió el goleador después de empujarlo. Aunque el joven intentó defenderse diciendo “yo no quise robar nada”, la tensión escaló y recibió varios golpes antes de que lo obligaran a sentarse cerca del arco a esperar a los patrulleros.

Cuando llegaron los tres agentes de policía, el acusado cambió su versión y aseguró: “No me la estaba llevando, la estaba corriendo”. Sin embargo, las denuncias de los presentes fueron más fuertes y terminó esposado y detenido.

