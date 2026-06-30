Se conoció cuál es la dura realidad del jugador Lucas Trejo, quien perdió a su familia en Venezuela

En horas en las que el hermano y el primo del jugador están llegando a Caracas, revelaron cómo está: "Sacó escombro por escombro. Está sedado y muy mal".
La realidad en Venezuela es devastadora. Cerca de 1.800 ya fallecieron a consecuencia de los terremotos del 24 de junio pasado, hay unos cinco mil heridos y más de 45 mil de desaparecidos. Y, en medio de esta cruda situación, Lucas Trejo, jugador de fútbol, de nacionalidad Argentina, perdió a sus dos hijos y a su esposa. Y, por estas horas, atraviesa el peor drama que cualquiera pueda soportar.
"A Lucas lo están sedando porque está muy mal y no tiene a ningún familiar en Venezuela. Por eso es importante que mi hermano y primo puedan viajar en el vuelo de esta misma noche", compartió Karen, hermana de Lucas, en El Doce, un canal cordobés, en las últimas horas.
En primera instancia iba a viajar el padre de Trejo pero, dada la magnitud de la noticia que arrasó con gran parte de la población y de la estructura edilicia del pueblo hermano, el hombre sufrió un duro impacto en su presión arterial, y debió ser atendido por especialistas en la salud.
A consecuencia, la familia decidió que no está en condiciones de viajar para ser parte de la cremación de sus nietos y de su nuera, sino que debía quedarse en Argentina, en recuperación y aislado del uso de su celular, que por estas horas permanece en manos de Karen. "Con Lucas pudimos hablar una sola vez. Estaba sacando escombro por escombro", contó Karen, entre lágrimas.
"Estábamos haciendo una campaña para juntar plata a fin de que pudiesen viajar la mamá de Lucas- el es hermano mío por parte de papá- y para que, también, pueda hacerlo la mamá de Yani, mi cuñada. Y, en el medio, explotó todo. Y hubo cambio de planes", compartió, Karen, en una nota para el noticiero.
"Después de la cremación, se viene Lucas se viene para la Argentina. Sus allegados allá me dicen que necesita de su familia", agregó, la joven. A fines de la semana pasada, cuando el padre de Lucas se presentó en el canal, ya se sentía mal. Y fueron las autoridades de El Doce quienes ayudaron a conseguir los pasajes aéreos y los pasaportes, correspondientes.