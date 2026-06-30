Se conoció cuál es la dura realidad del jugador Lucas Trejo, quien perdió a su familia en Venezuela

Lucas Trejo, nota 1

SUCESIÓN DE HECHOS

"Estábamos haciendo una campaña para juntar plata a fin de que pudiesen viajar la mamá de Lucas- el es hermano mío por parte de papá- y para que, también, pueda hacerlo la mamá de Yani, mi cuñada. Y, en el medio, explotó todo. Y hubo cambio de planes", compartió, Karen, en una nota para el noticiero.

"Después de la cremación, se viene Lucas se viene para la Argentina. Sus allegados allá me dicen que necesita de su familia", agregó, la joven. A fines de la semana pasada, cuando el padre de Lucas se presentó en el canal, ya se sentía mal. Y fueron las autoridades de El Doce quienes ayudaron a conseguir los pasajes aéreos y los pasaportes, correspondientes.