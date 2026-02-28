Irán: reportan al menos 40 muertos por la ofensiva de Estados Unidos e Israel

"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dijo Netanyahu en un mensaje en video difundido coincidiendo con el aviso de que Irán respondió con misiles al ataque israelí en su territorio.

Irán ataque israel M 28 02 26

Al menos 40 muertos en Irán

El gobernador del condado de Minab comunicó este sábado que al menos 24 estudiantes fallecieron tras el ataque, una cifra que fue superada en nuevos reportes oficiales. Según publicó la radiotelevisión iraní IRIB, el bombardeo contra una escuela primaria en la provincia de Hormozgán dejó al menos 40 personas muertas y 48 heridas, sobre todo estudiantes, en un incidente atribuido a fuerzas israelíes.

De acuerdo con IRIB, el blanco fue la escuela primaria Shajare Tayebé, ubicada en el sur de Irán. Aunque no se hizo pública la cifra exacta de adolescentes fallecidos, el medio informó de que la mayoría de las víctimas son estudiantes del centro educativo. El ataque, según denunció el gobierno iraní, forma parte de una estrategia militar israelí que ha extendido las confrontaciones más allá de las fronteras de Gaza y el Líbano, alcanzando áreas civiles dentro de Irán.

Explosiones en varias ciudades de Irán

Los medios oficiales de Irán informaron de explosiones, además de en Teherán, en otras ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una serie de ataques contra el país persa este sábado.

Según la agencia IRNA, además de las explosiones que tuvieron lugar en diversos puntos de la capital iraní, también se han reportado estallidos en las ciudades de Isfahán (centro), Tabriz (noroeste), Karaj, Qom (norte), Kermanshah e Ilam (oeste).

Anteriormente los medios habían informado de explosiones en el centro y norte de Teherán poco después de que Israel anunciara que había lanzado ataques contra la República Islámica.

"Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones", informó la televisión estatal iraní antes de que se cortara su señal.

La agencia Mehr, a su vez, indicó que los teléfonos móviles dejaron de funcionar en algunas zonas de la capital, mientras algunos ciudadanos confirmaron a la prensa que no pueden realizar llamadas con sus celulares y que su internet se cortó.

Las explosiones se escucharon después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmara que Israel había lanzado un "ataque preventivo contra Irán" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles sonaron en el territorio israelí.

Con información de EFE, AFP, AP e IRNA