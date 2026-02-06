Viajó colgado de un camión en la Autopista 25 de Mayo y quedó grabado

El episodio ocurrió este viernes por la mañana, en sentido hacia la autopista Buenos Aires–La Plata. Según se informó, el camión continuó su recorrido hasta el Paseo del Bajo, aunque se desconoce qué ocurrió posteriormente con el joven.

Yanina, una de las personas que presenció la escena y grabó el momento, relató que varios vehículos le tocaron bocina al camión para alertar al conductor, aunque este no habría advertido la situación por falta de visibilidad.

“Todos los autos le tocaban bocina, pero el camionero no se daba cuenta”, explicó la mujer.

video (6)

Además, contó que viajaba como acompañante en el auto de un compañero de trabajo y decidió registrar el hecho por el peligro que implicaba. “Es una imprudencia total”, sostuvo.

Según su testimonio, el joven, de entre 25 y 30 años, se reía y se burlaba de la situación mientras permanecía colgado del vehículo de gran porte.