Tensión en Nordelta por un operativo que busca desalojar a los carpinchos

Integrantes de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz y vecinos se encontraban desde el domingo por la noche en el barrio Silvestre, sobre la entrada sur de Nordelta, para evitar el traslado de los animales, quienes desde hace días padecen la colocación de redes para facilitar el operativo.

“Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta. Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, en lugar de proteger, lo que hizo esta semana puso dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”, expusieron desde dicha agrupación.

REDES NORDELTA CARPINCHOS Instalaron trampas para capturar a los carpinchos.

Desde alrededor de las 2 de la mañana se registró un importante despliegue de fuerzas de seguridad, que incluye efectivos policiales, personal de seguridad privada, defensa civil y un equipo identificado como Código de Operaciones de Traslado. A esto se sumó la llegada de una camioneta del Ministerio de Desarrollo Agrario y de personal técnico, lo que incrementó la preocupación entre los activistas.

Las asociaciones denunciaron que el barrio se encuentra con circulación restringida y que no se permite el ingreso ni la salida de personas durante varias horas. Frente a ese escenario, proteccionistas y vecinos ambientalistas se concentraron en el lugar y organizaron una vigilia con el objetivo de frenar el traslado de los animales.

De acuerdo con la información difundida por los propios activistas, el operativo contempla la selección y traslado de alrededor de 30 carpinchos hacia una futura reserva privada ubicada en el municipio de Tigre. Desde las organizaciones cuestionan los criterios de selección y advierten sobre los riesgos que implica separar grupos familiares, especialmente en el caso de hembras preñadas o en período de lactancia.

Desde sectores vecinales que acompañan la iniciativa oficial explicaron que la relocalización forma parte de un plan piloto orientado a repoblar áreas del Delta con fauna silvestre. El proyecto prevé trasladar a una familia de carpinchos hacia una reserva natural de San Fernando, gestionada por un equipo especializado, como una experiencia inicial para evaluar su impacto.

Cabe destacar que a fines de noviembre de 2025, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín había dejado sin efecto el revocamiento de una medida cautelar que liberó en octubre pasado el avance urbanístico en el complejo Nordelta.

Luego de que la jueza María Paula Venere levantara las medidas cautelares que restringían obras que alteren los humedales y la fauna silvestre en la zona y prohibían aplicar castración química y otros métodos de control a los carpinchos, un fallo de los jueces Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici le dio un nuevo revés a la causa.

La nueva resolución pide la suspensión inmediata de todo nuevo proyecto de urbanización, obra de infraestructura, movimiento de suelo, drenaje, relleno o alteración de cuerpos de agua en sectores no consolidados («zonas en desarrollo» o «no desarrolladas») que implique una reducción de la superficie vegetal disponible para la fauna o la modificación de las costas.

Además, se suspende la instalación de nuevos tablestacados, alambrados o cerramientos perimetrales sobre la línea de ribera que no garanticen el libre tránsito de la fauna anfibia (carpinchos) hacia tierra firme, a fin de evitar la fragmentación del hábitat y el riesgo de ahogamiento de crías. En ese sentido, el fallo aclara que esta suspensión se mantendrá hasta tanto se acredite la realización y aprobación del estudio de impacto ambiental requerido originalmente o hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Además, el fallo también indica que las obras de mantenimiento, reparación y conservación de la infraestructura de servicios públicos esenciales existentes debe ejecutarse con los recaudos necesarios para evitar daños a la fauna.