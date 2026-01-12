Batalla campal entre vendedores de licuados y churreros en la playa de Mar Azul

Un video se viralizó en las redes sociales tras un violento cruce entre vendedores ambulantes en Mar Azul.
En la playa Mar Azul se alteró la paz por una batalla campal entre vendedores ambulantes (aparentemente entre churreros y vendedores de licuados), y circuló un video del hecho que se hizo viral. El enfrentamiento, que incluyó golpes, patadas y canastazos, ocurrió a plena luz del día ante la mirada de turistas y niños que debieron alejarse para evitar ser lastimados.
El hecho expuso el malestar de los turistas ante la falta de presencia y control por parte de fuerzas policiales o autoridades municipales en la zona. De acuerdo con testimonios recogidos a nivel local, el trasfondo de los incidentes estaría vinculado a la difícil situación económica de la temporada: la merma en las ventas habría intensificado la competencia por los escasos espacios de la playa con mayor afluencia de público.
En el fondo de este episodio violento aparece una problemática económica en crecimiento. Voces del ámbito local señalan que la temporada de verano muestra cifras de facturación muy por debajo de las previsiones, lo que profundizó las tensiones entre los trabajadores informales.
Aunque no se estableció oficialmente el origen del enfrentamiento, se presume que podría estar asociado a la disputa por los sectores más concurridos y con mayor presencia de turistas.
