Batalla campal entre vendedores de licuados y churreros en la playa de Mar Azul

El hecho expuso el malestar de los turistas ante la falta de presencia y control por parte de fuerzas policiales o autoridades municipales en la zona. De acuerdo con testimonios recogidos a nivel local, el trasfondo de los incidentes estaría vinculado a la difícil situación económica de la temporada: la merma en las ventas habría intensificado la competencia por los escasos espacios de la playa con mayor afluencia de público.

Embed

En el fondo de este episodio violento aparece una problemática económica en crecimiento. Voces del ámbito local señalan que la temporada de verano muestra cifras de facturación muy por debajo de las previsiones, lo que profundizó las tensiones entre los trabajadores informales.

Aunque no se estableció oficialmente el origen del enfrentamiento, se presume que podría estar asociado a la disputa por los sectores más concurridos y con mayor presencia de turistas.