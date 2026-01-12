Turista argentina amenazó a un automovilista con un bate de béisbol en Punta del Este

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Los Muergos y Calle 20. Según medios uruguayos, la mujer bajó de su camioneta o SUV Audi de color gris con un bate en la mano tras varios bocinazos del auto amenazado en medio del embotellamiento.

La violenta situación quedó grabada desde el auto que fue vícitima de las amenazas. En el video se escucha como el conductor le dice a la agresora que todo Punta del Este estaba "parado por su culpa" y desde el interior de la camioneta intentaban calmar la situación. El hecho no dejo daños materiales ni heridos.

Al final del video se ve como la turista se sube a su vehículo y lo estaciona en un estacionamiento cercano, mientras que el tránsito se normalizaba de a poco.

Horas más tarde, se dio a conocer que la camioneta de la mujer agresora, con patente argentina, cuenta con más de 50 infracciones de tránsito: 37 en la Ciudad de Buenos Aires por $6.647.595 y 15 en territorio bonaerense por $4.427.150.

Mirá el video del tenso momento que ocurrió en el tránsito de Punta del Este: