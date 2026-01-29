Video: un nene en coma despertó tras escuchar mensajes de sus compañeros

El menor, identificado como Liu Chuxi, fue hospitalizado en la provincia de Hunan luego del accidente ocurrido en noviembre de 2025. Los profesionales de la salud indicaron que las posibilidades de recuperación eran bajas debido a la magnitud del daño neurológico.

Frente a ese escenario, la madre del niño siguió una recomendación médica basada en la estimulación auditiva. Según explicó uno de los profesionales, las voces conocidas y la música habitual pueden activar respuestas cerebrales incluso cuando el paciente no muestra signos externos de conciencia.

La mujer recopiló canciones que su hijo escuchaba antes de ir a la escuela y grabaciones de clases. A eso se sumó un video organizado por la docente, en el que los compañeros del curso le hablaban directamente, lo alentaban y le recordaban la rutina escolar.

Una evolución gradual

Durante semanas, las grabaciones se reprodujeron a diario. A los 45 días, el niño mostró los primeros signos de reacción al mover los párpados. Con el paso del tiempo, respondió con gestos faciales y, finalmente, recuperó la conciencia al día 55 de internación.