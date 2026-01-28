Portugal: interceptan submarino con 9 toneladas de cocaína en el Atlántico

Embed - Interceptado un narcosubmarino con 9 toneladas de cocaína en la mayor redada antidroga de Portugal

La embarcación había partido desde América Latina y era tripulada por cuatro ciudadanos extranjeros, quienes fueron detenidos durante el operativo. Las autoridades explicaron que se trataba de un submarino de bajo perfil, diseñado para evitar radares y patrullas marítimas, una modalidad cada vez más utilizada por redes de narcotráfico internacional.

El procedimiento se desarrolló en condiciones climáticas adversas, con fuerte oleaje y baja visibilidad, lo que elevó el riesgo tanto para los agentes como para los tripulantes del semisumergible. A pesar de esas dificultades, el abordaje se concretó sin víctimas, y el cargamento fue asegurado en su totalidad.

El semisumergible fue localizado en medio de un fuerte temporal en el Atlántico Norte.

El operativo fue bautizado Operación Adamastor y se realizó tras tareas de inteligencia y seguimiento marítimo. Según el organismo portugués, el objetivo era frenar el ingreso de grandes cargamentos de cocaína al continente europeo, donde este tipo de droga tiene alto valor de mercado.

Las autoridades remarcaron que el uso de semisumergibles no es aislado y responde a estructuras criminales organizadas, con logística transcontinental y capacidad para operar durante semanas en altamar.

Desde la Policía Judicial señalaron que el decomiso representa uno de los mayores golpes recientes al narcotráfico en la región atlántica. El organismo difundió un video oficial del operativo, donde se observa el momento de la intercepción y el estado de la embarcación.

La investigación continúa para determinar el destino final de la droga y posibles conexiones con otras organizaciones criminales.