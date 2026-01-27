Una moza estalló en un bar de Mar de Ajó y denunció explotación y graves faltas sanitarias

La mujer denuncia que el bar-restaurante funciona bajo condiciones de explotación y luego advierte sobre presuntas irregularidades sanitarias, al afirmar que en la cocina habría cucarachas de gran tamaño y presencia de roedores.

"Este lugar es un lugar de explotación", comenzó diciendo, para luego lanzar fuertes advertencias sobre la higiene: "La comida que están comiendo... en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas".

La acusación se profundiza cuando describe supuestas maniobras con las bebidas y la comida: sostiene que a cervezas Patagonia vencidas les borraban la fecha de caducidad con alcohol y que los platos se reutilizaban, recalentando sobrantes del turno del mediodía, incluso pastas que no serían del día. También denunció que en la parte trasera del comercio se acumularían bolsas con basura y desechos de toda la semana.

"A las [cervezas] Patagonia vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento. La comida es recalentada del mediodía, las pastas no son del día".

Sueldos de $15.000 por 12 horas

La joven también hizo foco en lo que calificó como una fuerte precarización laboral. Según relató, las mozas cobrarían 15.000 pesos por jornadas de 12 horas, mientras que la cajera recibiría 30.000 pesos pese a hacerse cargo de todo el manejo de dinero, reclamo que expresó con evidente enojo.

Antes de irse, la trabajadora se dirigió directamente a una cámara de seguridad para increpar a un hombre identificado como Carlos, a quien señaló como propietario, y alentó a los clientes —especialmente a los turistas— a levantarse y retirarse sin abonar la cuenta, al considerar que el dueño no lo merecía.

La respuesta del restaurante: “Falsas acusaciones”

Luego del impacto que generó el escrache, la conducción de El Selfie Bar de la Costa difundió un comunicado oficial en el que negó de manera tajante todas las acusaciones realizadas por la ex empleada.

"Ante las falsas acusaciones y el material difamatorio que circula en redes, queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes", expresaron desde el comercio. Aseguraron que trabajan hace más de 10 años "respetando estrictamente todas las normas de higiene, bromatología y legalidad". Finalmente, advirtieron que el caso ya está en manos de sus "asesores legales" por tratarse de dichos "malintencionados" que buscan dañar una fuente de trabajo.