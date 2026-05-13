Dragarán los canales del puerto de Dock Sud

El complejo portuario está ubicado en Dock Sud, en el partido de Avellaneda, en una zona estratégica del área metropolitana cercana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo posiciona como un nodo clave dentro del sistema logístico nacional. Entre los principales objetivos de la actual gestión se encuentra el fortalecimiento de la industria argentina a través de una plataforma logística eficiente, competitiva y sustentable. En ese marco, el Consorcio impulsa una estrategia comercial orientada a consolidar al Puerto Dock Sud como un actor central del comercio internacional y aumentar la capacidad exportadora de la provincia de Buenos Aires.

Además, la entidad trabaja en políticas vinculadas a la sustentabilidad ambiental, mediante la implementación de un Plan de Gestión Ambiental, así como en iniciativas de equidad de género y articulación con las empresas radicadas en el puerto para el desarrollo de proyectos conjuntos.