Dragarán los canales del puerto de Dock Sud

A la licitación convocada por la entidad que lo administra se presentaron dos ofertas. Su presidenta, Mónica Litza, sostuvo que la obra "es una inversión en competitividad, producción y trabajo".
El Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud (CGPDS) realizó la apertura de ofertas correspondientes a la licitación para ejecutar las obras de dragado y mantenimiento de las principales vías navegables del puerto, en un proceso supervisado por los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca fortalecer la competitividad logística del Puerto Dock Sud, incrementar su capacidad operativa y acompañar el crecimiento del comercio exterior argentino mediante la mejora de las condiciones de navegabilidad y seguridad.
La obra contempla el dragado de adecuación y mantenimiento del Canal Sur, el Canal Dock Sud, la Dársena de Inflamables y distintos sectores operativos estratégicos para el funcionamiento portuario. Durante el acto de apertura se presentaron dos ofertas: una correspondiente a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Jan de Nul sucursal argentina y Servimagnus S.A.; y otra de la firma Shanghai Dredging Company.
Desde el Consorcio señalaron que el llamado a licitación fue aprobado por unanimidad por el Directorio y que el procedimiento se desarrolla bajo mecanismos de control provincial, con el objetivo de garantizar transparencia y competitividad en una obra considerada estratégica para el desarrollo del sistema portuario bonaerense. La presidenta del CGPDS, Mónica Litza, destacó la relevancia de la iniciativa y afirmó que “el dragado no es solamente una obra de mantenimiento: es una inversión en competitividad, producción y trabajo. Un puerto que pierde profundidad pierde capacidad de crecer. Por eso decidimos avanzar con planificación, transparencia y visión de futuro”.
Asimismo, remarcó que “el Puerto Dock Sud cumple un rol central en el sistema logístico y productivo de la Provincia y del país. Esta obra nos permite seguir fortaleciendo su capacidad operativa y acompañar el crecimiento del comercio exterior argentino”. El Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud es un ente público no estatal con autonomía jurídica, financiera, contable y administrativa, encargado de la administración y explotación operativa del puerto a través de la gestión de sus propios recursos.
El complejo portuario está ubicado en Dock Sud, en el partido de Avellaneda, en una zona estratégica del área metropolitana cercana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo posiciona como un nodo clave dentro del sistema logístico nacional. Entre los principales objetivos de la actual gestión se encuentra el fortalecimiento de la industria argentina a través de una plataforma logística eficiente, competitiva y sustentable. En ese marco, el Consorcio impulsa una estrategia comercial orientada a consolidar al Puerto Dock Sud como un actor central del comercio internacional y aumentar la capacidad exportadora de la provincia de Buenos Aires.
Además, la entidad trabaja en políticas vinculadas a la sustentabilidad ambiental, mediante la implementación de un Plan de Gestión Ambiental, así como en iniciativas de equidad de género y articulación con las empresas radicadas en el puerto para el desarrollo de proyectos conjuntos.