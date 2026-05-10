Renovarán las vías de la Línea Roca entre Constitución y Temperley

Además, se intervendrán las estaciones para brindar accesibilidad a las personas con movilidad reducida en cumplimiento de la Ley 24.314 y el Decreto Reglamentario 914/97. En Gerli (kilómetro 6,482) se demolerá la escalera sur, se construirá una nueva y se instalará un ascensor. En Lanús (kilómetro 9,030) se realizará la demolición parcial de tres escaleras en el túnel peatonal central, se instalarán tres ascensores, se desinstalarán las líneas de molinetes en el andén isla, y se colocarán nuevas líneas de molinetes en los accesos por escalera y ascensor lado Este. En Escalada (kilómetro 11,212) se retirará la escalera metálica lado Este del puente peatonal Sur y luego se la reinstalará, se prolongará la pasarela metálica existente, con adecuación de apoyo, se colocarán cuatro ascensores, se construirá un nuevo acceso lateral al Oeste del puente peatonal y se instalarán dos molinetes aptos para sillas de ruedas junto a los ascensores.

El segundo renglón, entre los kilómetros 10,200 y 15,800 incluye los pasos peatonales de Godoy Cruz-Cabrera, Capello-Medrano, Larrea-Melo y Portela-Pedernera; los cruces vehiculares y peatonales de Fonrouge-Boedo y Cerrito-Garibaldi; las estaciones Remedios de Escalada, Banfield y Lomas de Zamora y cuatro pasos a bajo nivel, entre ellos el de la calle Pereyra Lucena, cuyo puente metálico será renovado.

El tramo entre los kilómetros 15,800 y 18,299 los trabajos demandarán 720 días (2 años). Ocurre que incluye el denominado cuadro de la estación Temperley, donde se localizan 59 ADVs, los que permiten distintas alternativas de vías de circulación para los trenes procedentes de Constitución que se dirigen a Bosques, Glew/Alejandro Korn y Ezeiza y viceversa, como así también para acceder al ramal a Haedo.

Las tareas incluirán el retiro de los actuales tramos de vía y de la piedra balasto, nivelado, colocación de un manto geotextil y luego los nuevos tramos de vía prearmados con el correspondiente vuelco de balasto. Además, la reinstalación de los dispositivos relativos a la señalización y el sistema ATS (Automatic Train Stop), que detiene a las formaciones si superan una señal luminosa está a peligro (en rojo) o les reduce la velocidad si la hicieron a una mayor cuando la señal está a precaución (en amarillo).