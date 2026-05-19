El Papa Francisco tiene su día conmemorativo en Avellaneda

El 21 de abril, para recordar la fecha del año pasado en la que falleció. Se dispuso a través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante.
El Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó la Ordenanza 31449/2026, que instituye el 21 de abril (día de su fallecimiento, el año pasado) como el “Día del Papa Francisco por la Fraternidad, el Cuidado de la Casa Común, la Justicia Social, la Esperanza y la Paz”. La iniciativa busca reconocer y mantener vigente el legado espiritual, social y humano del Sumo Pontífice, destacando especialmente su permanente llamado a la fraternidad entre los pueblos, la cultura del encuentro, la defensa del ambiente y el compromiso con los más vulnerables.
Con esa decisión, Avellaneda se convierte en uno de los primeros municipios en establecer oficialmente una fecha conmemorativa dedicada al Papa Francisco y a los valores que marcaron su pontificado. Durante la sesión legislativa estuvo presente el obispo de la Diócesis de Avellaneda-Lanús, Monseñor Maxi Margni, quien recibió una copia de la ordenanza aprobada y agradeció el reconocimiento en nombre de la comunidad diocesana. En sus palabras, valoró especialmente la intervención de la concejal Tamara Perini, quien expuso el sentido y la importancia de la propuesta impulsada desde la comisión correspondiente.
La normativa establece una jornada anual destinada a recordar y promover las enseñanzas del Papa Francisco, centradas en la justicia social, la esperanza, la paz y el cuidado de la “casa común”, concepto impulsado por el pontífice para referirse a la protección del medio ambiente y la responsabilidad colectiva sobre el planeta. Desde la Iglesia de Avellaneda-Lanús expresaron su agradecimiento por este reconocimiento institucional hacia quien “supo ser signo cercano del Evangelio para el mundo entero” y continúa inspirando a las comunidades cristianas en el camino de la fe, la solidaridad y el compromiso social.