El Papa Francisco tiene su día conmemorativo en Avellaneda

La normativa establece una jornada anual destinada a recordar y promover las enseñanzas del Papa Francisco, centradas en la justicia social, la esperanza, la paz y el cuidado de la “casa común”, concepto impulsado por el pontífice para referirse a la protección del medio ambiente y la responsabilidad colectiva sobre el planeta. Desde la Iglesia de Avellaneda-Lanús expresaron su agradecimiento por este reconocimiento institucional hacia quien “supo ser signo cercano del Evangelio para el mundo entero” y continúa inspirando a las comunidades cristianas en el camino de la fe, la solidaridad y el compromiso social.