Las reliquias de Mama Antula recorren la diócesis de Avellaneda-Lanús

Durante este fin de semana, el recorrido incluirá el Cotolengo Don Orione y las parroquias San Pablo, Santa Catalina, Santa Inés, San Cayetano y San Maximiliano Kolbe. La próxima semana, las reliquias visitarán los templos Nuestra Señora del Valle, San Pedro Armengol, San Judas Tadeo y Santiago Apóstol, culminando la recorrida el viernes en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y el Colegio Nuestra Señora de Loreto. Desde la curia local destacaron que esta visita pastoral representa una oportunidad para redescubrir la herencia espiritual de una mujer que sostuvo la fe en tiempos de adversidad. La organización espera una participación masiva de fieles en cada una de las paradas, consolidando a Mama Antula como una figura de cercanía y esperanza para la comunidad bonaerense.