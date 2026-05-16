Las reliquias de Mama Antula recorren la diócesis de Avellaneda-Lanús

Durante una semana estarán en parroquias y hospitales. La comunidad buscará fortalecer el espíritu jubilar y la tarea evangelizadora.
La comunidad católica de la diócesis de Avellaneda-Lanús vivirá una semana de profunda espiritualidad con la llegada de las reliquias de Santa María Antonia de San José, conocida popularmente como Mama Antula. La peregrinación, que se extenderá hasta el 22 de mayo, contempla un itinerario que abarca parroquias, instituciones educativas y centros de salud de todos los decanatos de la jurisdicción eclesiástica. Este acontecimiento pastoral se enmarca en un proceso de impulso misionero y busca fortalecer el camino jubilar bajo la consigna diocesana de renovar la alianza y caminar en unidad.
La figura de Mama Antula, canonizada recientemente como la primera santa del país, es reconocida históricamente por su labor incansable en la difusión de los ejercicios espirituales jesuíticos durante el siglo XVIII. En esta oportunidad, su presencia simbólica a través de las reliquias tiene como objetivo alentar el concepto de una Iglesia en salida, priorizando el contacto con los sectores más vulnerables. Por ese motivo, se han programado visitas matutinas a los principales hospitales de la región, entre ellos Fiorito, Melo, Wilde, Perón y Evita, con el fin de brindar consuelo espiritual a los enfermos, sus familias y los trabajadores sanitarios.
Una delegación compuesta por 77 integrantes de la diócesis será la encargada de custodiar las reliquias durante su estadía y, posteriormente, realizar el traslado de las mismas a Córdoba. Allí, participarán del Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, un evento de magnitud federal donde la representación de Avellaneda-Lanús llevará el testimonio de la santa santiagueña como estandarte de evangelización.
Durante este fin de semana, el recorrido incluirá el Cotolengo Don Orione y las parroquias San Pablo, Santa Catalina, Santa Inés, San Cayetano y San Maximiliano Kolbe. La próxima semana, las reliquias visitarán los templos Nuestra Señora del Valle, San Pedro Armengol, San Judas Tadeo y Santiago Apóstol, culminando la recorrida el viernes en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y el Colegio Nuestra Señora de Loreto. Desde la curia local destacaron que esta visita pastoral representa una oportunidad para redescubrir la herencia espiritual de una mujer que sostuvo la fe en tiempos de adversidad. La organización espera una participación masiva de fieles en cada una de las paradas, consolidando a Mama Antula como una figura de cercanía y esperanza para la comunidad bonaerense.