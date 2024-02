En Lanús todos piensan en el Clásico del Sur

Triunfazo en casa y casi que pasó desapercibido. El fútbol es injusto para un Lanús que debería estar saboreando semejante partido y que al día siguiente estaba obligado a dar vuelta la página. "El domingo cueste lo que cueste...", bajó de las tribunas, como un mantra sagrado, avizorando la cercanía del partido con Banfield.

Uno de los que tuvo un partido especial fue Julio Soler, el pibe de 19 años que se hizo cargo de la banda izquierda y hasta ahora no conoce otra cosa que no sea ganar. Ante Boca la rompió y pese al enorme desgaste, no se baja ni loco del duelo de la fecha que viene. "Terminé acalambrado pero voy a llegar al clásico. Hay que llegar de la mejor manera y al igual que este partido va a ser uno que se defina por la actitud", comentó el joven marcador de punta a Fortaleza Granate.

A la hora de analizar los por qué del triunfo ante Boca, el zurdo afirmó que "la clave fue la actitud", y sobre su celebrada templanza en los momentos complicados, Soler reconoció: "Creo que fue todo de mi familia de estar tranquilo. Mi novia, mi papá y mi mamá me decían que esté tranquilo cuando no jugaba. Ellos me ayudaron a que yo esté en este nivel. No tomó dimensión de lo que estoy viviendo y ellos son mi pilar del día a día para estar bien"