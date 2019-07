El conmovedor encuentro, tuvo lugar, justamente, en la escuela primaria Nº 54 "Islas Malvinas", en Santiago Plaul entre Ocampo y Liniers, Villa de los Industriales. A dicha escuela, en el barrio siempre se la conoció como "La Banderita".

En un marco de absoluto respeto, emoción, y renovando una vez más su apoyo total hacia aquellos vecinos que arriesgaron sus vidas en el conflicto bélico del Atlántico Sur, Grindetti expresó: "Este reconocimiento es de todos los vecinos de Lanús hacia ustedes, estamos muy orgullosos de nuestros héroes de Malvinas".

También, tomaron la palabra el titular del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas lanusense, Alfredo Ávalos, y el director del colegio, Gastón Batagliero -su vice es Paola Ardiles-; acompañaron la jornada la Banda de Música "Teniente Benjamín Matienzo", del Instituto de Formación de Ezeiza, y la Guardia de Honor del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

Entre los veteranos homenajeados, recibieron su distinción los excombatientes Néstor Álvarez, Claudio Amor, Gustavo Andrada, Alfredo Ávalos, Carlos Azuaga, Ricardo Barreto, Carlos Barrios, Roberto Battistoni, Raúl Blanco, Norberto Bugallo, Ricardo Cacace, Juan Carlos Caneparo, Joaquín Carballo, Carlos Carbone, José Carrizo, Miguel Angel Chai, Claudio Colman, Antonio Delgado, Luis Díaz, Darío Estrada, Victorio Ferrachi, Oscar García, Pedro Gardella, Eduardo Gasparini, Rubén Gauna, Marcos Giménez, Oscar Gómez, Orlando González, Manuel Ibáñez, Alfredo Izaguirre, Pablo Jiménez, Francisco La Regina, Omar Lavergne, Manuel Lourenzo, Walter Luján, Rubén Darío Maciel, Miguel Ángel Mansilla, Pedro Mesa, Walter Millitari, Martín Molina, José Luis Ontivero, Miguel Moreno, Juan Carlos Murguiondo, Luis Orellana, Ariel Peña, Daniel Peralta, Ricardo Pereira, Angel Pezzente, Rubén Darío Ramírez, Héctor Reinaldi, Hugo San Miguel, Daniel Sciacia, Rubén Selas, Eduardo Servín, Horacio Stratta, Miguel Valdez, Carlos Vignali y Vicente Vizgarra.

A su vez, también se hicieron presentes los familiares de los caídos: Adolfo Cabrera, Juan Gómez, Héctor Maidana, Julio Romero, José Tulis; y de los fallecidos pos guerra Ricardo Boaglio, Juan Carlos Cataldo y Héctor Sbaglia. Aquellos excombatientes que no pudieron acudir a la entrega recibirán de manera privada.

Otro viaje

Cae recordar, que a fines de mayo se realizó el viaje de cuatro ex soldados al archipiélago, tras el sorteo hecho en la comuna y que falta otra salida antes de fin de año, previo el segundo sorteo entre los más de cien ex combatientes, el cual aun no tiene fecha.

El centro de Veteranos funciona en Ferré 3101, esquina 29 de Septiembre, Escalada Este, en un emblemático edificio que otrora fue una escuela industrial nocturna, al que aun mucho conocen como "medio caño". Para información de actividades y charlas, se debe llamar al 4249-9817.,