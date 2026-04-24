Empate con sabor a poco: Lanús no pudo con Central Córdoba

El Granate fue superior, pero falló desde los doce pasos a cuatro minutos del cierre. Deberá esperar a la última fecha para asegurar su lugar en los playoffs.
Lanús dejó escapar una oportunidad inmejorable y empató 0 a 0 frente a Central Córdoba en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026.
El equipo local fue el que más buscó durante gran parte del encuentro, con una propuesta ofensiva constante aunque con dificultades para concretar en los metros finales. Sin embargo, tuvo en sus pies la chance más clara para quedarse con los tres puntos.
A falta de cuatro minutos para el cierre, el árbitro sancionó penal tras una infracción de Alejandro Maciel sobre Ramiro Carrera. La ejecución quedó en manos de Carlos Izquierdoz, quien asumió la responsabilidad en un momento determinante del partido.
Pero el desenlace no fue el esperado para el Granate. El arquero visitante Alan Aguerre, con pasado en Lanús, se lució al contener el remate y sostuvo el empate en cero, en una jugada que terminó siendo decisiva.
Hasta ese momento, Lanús había sido superior en el desarrollo, aunque sin la claridad necesaria para romper el cero. La atajada de Aguerre, además, revitalizó a Central Córdoba, que en tiempo de descuento contó con dos situaciones claras para llevarse la victoria, aunque tampoco logró capitalizarlas.
El empate dejó un sabor amargo para el conjunto local, que tenía todo a favor para sumar de a tres y asegurar su clasificación a los playoffs. Ahora, deberá jugarse su última carta en la próxima fecha, en busca de un lugar en la fase decisiva del torneo.
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