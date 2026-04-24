Empate con sabor a poco: Lanús no pudo con Central Córdoba

Hasta ese momento, Lanús había sido superior en el desarrollo, aunque sin la claridad necesaria para romper el cero. La atajada de Aguerre, además, revitalizó a Central Córdoba, que en tiempo de descuento contó con dos situaciones claras para llevarse la victoria, aunque tampoco logró capitalizarlas.

El empate dejó un sabor amargo para el conjunto local, que tenía todo a favor para sumar de a tres y asegurar su clasificación a los playoffs. Ahora, deberá jugarse su última carta en la próxima fecha, en busca de un lugar en la fase decisiva del torneo.