Palmieri rescindió su contrato y es baja en Talleres de Escalada

Con vistas al campeonato que se viene de la Primera B, donde buscará ser protagonista y pelear por el ascenso, el Tallarín no detiene su marcha y, de a poco, va delineando el plantel con el cual competirá en el certamen de la tercera categoría del fútbol argentino. La salida del Cholo marca el fin de un ciclo importante en Remedios de Escalada.

El mediocampista fue una pieza clave del plantel que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2023, dejando una huella imborrable en el club. En la temporada pasada, el volante tuvo participación regular, jugando 13 encuentros como titular y sumando otras 7 apariciones ingresando desde el banco de los suplentes. Si bien en el último torneo no marcó goles ni sufrió expulsiones, su liderazgo era un valor importante para el equipo.

De esta manera, Norberto Palmieri se suma a una extensa lista de jugadores que ya dejaron de pertenecer al club, incluyendo a Mariano Del Col, Federico López, Rodrigo Díaz, Gabriel Altamirano, Franco Pulicastro, Martin Batallini, David Achucarro, Camilo Viganoni y Gabriel Rocha.

Talleres continúa con la profunda reestructuración de su plantel y deberá buscar un reemplazo de jerarquía para suplir la partida de uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años.